Asegura reportero herido que policías de Cancún dispararon sin advertencias

Cancún.- En entrevista realizada por la comunicadora Azucena Uresti, para Grupo Fórmula, Roberto Becerril, reportero del diario La Verdad herido de bala por policías en Benito Juárez, Quintana Roo, aseguró que los oficiales dispararon sin antes cruzar palabras con los presentes.

El agraviado recordó que los manifestantes se encontraban exigiendo justicia frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) por la muerte de Blanca Alexis, para después trasladarse al palacio municipal de Benito Juárez, donde algunos de ellos iniciaron a vandalizar la zona.

Detalló que el grupo de periodistas se encontraban cubriendo un área donde se quemaban objetos cuando vio salir a los agentes del ayuntamiento, momento en el cual escucharon denotaciones de arma de fuego.

Becerril agregó que los agresores no pidieron dispersarse, ni advirtieron las posibles consecuencias, por lo cual el hecho los tomó por sorpres.

No hubo un aviso, no hubo una advertencia, algo para decir ‘dispérsense’. Lo máximo que pudiera ser son gases lacrimógenos o un protocolo de los que conocemos, como encapsulamiento, o resguardar las instalaciones del ayuntamiento, como hacen, pero no pasó así”, recalcó.