Asesinato de Luis Enrique Ramírez, provoca en Sinaloa notas prejuiciadas por el miedo

Recordó que por ser el periodismo es el que defiende a la sociedad, investiga la corrupción y siempre da la cara cuando algo amenaza a los ciudadanos, debe de ser resguardado y tener condiciones de seguridad al igual que toda la ciudadanía., a diferencia, las autoridades de inmediato convierten a cada víctima en un número y no la convierten en un motivo para esforzarse y resolver los casos impunes.

"Esto nos marcá porque sucede en otro mayo, otro inicio de sexenio estatal, y estamos esperando la reacción de las autoridades, que dicen, que van a hacer, y mientras tanto tiene un impacto directo e inmediato en lo que escribimos, no se puede sentarse uno ante una computadora o ir a una redacción en estas condiciones, no se puede excepto para ir a escribir notas prejuiciadas por el miedo ", reclamó el periodista sinaloense.

Expuso que este acontecimiento, demuestra que en Sinaloa no hay condiciones para ejercer un periodismo con libertad y sin limitaciones , en consecuencia de la falta de interés de los gobiernos federal, estatal y municipales, quienes no están ocupados en dar las garantías constitucionales para que el trabajo de la prensa se desarrolle a plenitud.

Culiacán, Sinaloa.- Un hecho lamentable que ha impactado redacciones completas y provocará que los periodistas sinaloenses solo puedan escribir notas prejuiciadas por el miedo, es el asesinato de Luis Enrique Ramírez , lamentó Alejandro Sicairos Rivas, ex presidente de la Asociación de periodistas 7 de Junio.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.