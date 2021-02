Así es San Juan Cancuc, el pueblo indígena donde se niegan a la vacuna contra Covid-19

México.- En Chiapas, un pueblo indígena llamado San Juan Cancuc ha rechazado por completo la aplicación de la vacuna contra Covid-19, excluyéndose de la jornada de inmunización en México.

Habitantes en San Juan Cancuc se han negado a la posibilidad de ser vacunados, de acuerdo con ellos mismos, por los efectos secundarios que trae la vacuna, argumentando que podría llevarlos a la muerte, según lo que han escuchado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A pesar de que autoridades se han encargado de entregar a los habitantes la información pertinente respecto a la vacuna, la escasez de contagios que se han dado dentro del pueblo, aunado a las costumbres ancestrales a las que están aferrados, podrían ser causas determinantes por las cuales en San Juan Cancuc no quieren vacunarse en contra del virus, de acuerdo con el alcalde, José López López.

El presidente municipal señaló que es debido a estas costumbres que personas en este pueblo indígena de Chiapas, el municipio llegó al acuerdo de que en este lugar no se llevará a cabo la campaña de vacunación que está tomando lugar en el resto del país.

“Aquí la gente no quiere vacunarse porque puede traer efectos negativos. Ni los adultos mayores quieren”, dijo Sebastián Santis, uno de los habitantes.

Te puede interesar: Pandemia de Covid-19 deja un terrible escenario en México con 9,8 millones de pobres

San Juan Cancuc, el pueblo que se niega a la vacunación contra Covid-19

San Juan Cancuc es un municipio ubicado en las montañas de la zona Altos del estado de Chiapas. En este, habitan mayoritariamente mayas tzeltales, contando con una población de unas 40 mil personas distribuidas en 45 poblados.

Este, por su ubicación, sufre una dificultad para el acceso a él, así como para desarrollo agrícola, aunque una porción del terreno, dentro de los 173 mil kilómetros cuadrados, se utiliza para la agricultura de temporada, mientras que el resto se compone de bosques y pastizales.

Leer más: Cajeme, Sonora: donde las fiestas no paran y hasta hacen carreras de caballos pese Covid-19

Datos oficiales brindados por las autoridades de salud arrojan que solamente tres casos en total se han dado dentro de los límites de este municipio, una cifra por mucho menor a los 8 mil casos en el resto de Chiapas, sumando unos 700 muertos hasta la fecha, desde el inicio de la pandemia hace cerca de un año, y más aún si se comparan con los 1.9 millones aproximados en todo México, en donde suman también 166 mil decesos.

San Juan Cancuc, Chiapas, se compone principalmente por habitantes mayas tzeltales, apegados a costumbres ancestrales (Foto: EFE)

Miedo y desconfianza

En el pueblo de San Juan Cancuc se nota una gran desconfianza hacia la vacuna contra Covid-19, tanto que la población entera se he mostrado en rechazo a esta, y el municipio se ha excluidos de las jornadas de vacunación.

Los pobladores han manifestado miedo a la aplicación, pues han llegado a escuchar que la vacuna puede llegar a amenazar sus vidas. Aun así, pese a que al inicio no tomaban los cuidados pertinentes para evitar contagios, hoy en día se abstienen a las visitas familiares, y recurren a plantas medicinales como una manera de prevención y para atacar cualquier malestar.

"Yo he escuchado que si recibes la vacuna después te mueres" , comentó Elías Gómez, otro de los pobladores de San Juan Cancuc. Otros, aunque sin miedo a la vacuna, sí han llegado a dudar de ella, por lo que no aseguran aplicarse una dosis por el momento: “En su momento, sí, pero siempre y cuando no tenga malas consecuencias. Ya cada uno tomará sus propias decisiones”, dijo Antonio García.

A pesar de la percepción general, no todos opinan, lo mismo. “Para mí es bueno, pero la comunidad de Chilólja no quiere y no sé por qué”, añadió Martín Gómez.