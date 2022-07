Así es la lujosa casa donde vivía "El Chueco" en la sierra de Chihuahua

Hasta el momento las autoridades no han logrado detener a "El Chueco", quien cuenta con una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que conduzca a su captura, señalado como el presunto responsable de asesinar a los dos sacerdotes jesuitas, un guía de turistas y un jugador de beisbol de Cerocahui.

El operativo se realizó el pasado 28 de abril, y aunque no se logró capturar a "El Chueco", sí se realizó un decomiso histórico de armas, arsenal y droga , lo que sin duda representó un golpe a la estructura del grupo criminal.

En todas las habitaciones de los sicarios se encontraba un altar dedicado a la Santa Muerte , con veladoras y balas que los pistoleros le dedicaban a esta figura. También relucían en las paredes leyendas como "Bajo la sombra de tus alas me amparo" y "Mi vida loka".

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.