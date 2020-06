Así fue arrestado Patricio Zambrano, exBig Brother, en Nuevo León

Nuevo León.- En redes sociales comenzó a circular un video del exBig Brother, Patricio Zambrano, en el que se ve el momento en el que fue detenido la tarde de este viernes por la policía de Santiago al encontrarse en un área restringida de la presa La Boca.

En el video, publicado también en sus redes sociales, se puede escuchar a "Pato" decir: "Estaba con mi hija enseñándole la presa", mientras, a su vez, pide una explicación a los elementos policíacos que lo arrestaron y se lo llevaron.

De acuerdo con una fuente, que reveló cómo ocurrieron las cosas, Zambrano fue liberado, pues todo esto se trató de un gran malentendido y tras hablar con los policías se le dejó ir.

Momentos más tarde, se difundieron otros videos sobre la liberación del excandidato a la gubernatura de Nuevo León. En estos, se reveló que fue maltratado y golpeado por los oficiales que lo detuvieron.

"Fui arrestado junto a mi niña sin ingerir una sola bebida alcohólica, ahí está el dictamen médico. La gente ni siquiera trae los cubrebocas oficiales, fui golpeado por la policía", aseveró en uno de los videos compartidos Patricio Zambrano.

Me escupieron en la cara, en la granadera...me tumbaron de la nuca, me estaba ahorcando. Esta es la manera en la que tratan a la gente en el Estado de Nuevo León, por eso es mi lucha, a lo mejor ya me comprenden", indicó.