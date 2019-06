Así fue la niñez de Alejandrina Guzmán con su padre el Chapo (fotos)

A Alejandrina Guzmán, hija del Chapo Guzmán, le llegó muy fuerte la nostalgia y lo demostró al compartir varias fotos nunca antes vista junto a su padre, ahora preso en Nueva York.

Además de las fotos, Alejandrina Guzmán compartió un video con unas emotivas palabras para su padre el Chapo Guzmán, en su cumpleaños, el pasado 4 de abril.

“Hoy te dedico mi proyecto. Hoy festejo tu cumpleaños volviéndote inmortal”, expresó Alejandrina Guzmán, de 37 años

En ellas revela como fue su niñez junto al capo, nacido en Badiraguato, Sinaloa.

En una de las imágenes que eran desconocidas hasta hoy, aparece ella y su hermano de niños, junto al Chapo, mientras estavan de vacaciones en alguna playa.

Feliz cumpleaños papá ❤️ pic.twitter.com/sgEtBiUPuC — Alejandrina Guzmán Salazar (@AlejandrinaGuz) 4 de abril de 2019

Ambos sostienen unos globos de colores en forma de conejos.

Fueron tomadas en 1989, cuando el capo comenzaba dentro del cartel de Sinaloa.

La niña con el traje de baño naranja es Alejandrina Guzmán. Joaquín Guzmán Loera usa unos pantaloncillos cortos y una playera blanca.

En ese recuerdo, Alejandrina cuenta como su papá le enseño a anadar en bicicleta y como los festejos navideños venían acompañados de rondines de militares acechando a su familia.

“Tú que me ayudaste a afrontar el primer día de escuela, me enseñaste a andar en bici, me supiste dar un consejo cuando te lo pedí”, escribió en la misiva que dedicó al capo en su cumpleaños.

“Hoy nos separa una frontera, nos separa un muro, nos separan unas rejas, nos separa la ignorancia de personas que engañan, mienten, difaman, inventan de todo por quedarse con lo material sin importarle lo que una hija puede sentir o necesitar de un padre”, agrega.

En otra imagen a la que titulo “Boda”, Guzmán Loera sonríe. Lleva puesto un smoking negro, una camisa blanca y una cadena en su pecho.

Supuestamente es el día de la boda de su madre María Alejandrina Salazar Hernández con el Chapo.

La emotiva publicación llena de nostalgia concluye deseando que el mafioso recuerde los momentos felices que pasó al lado de sus hijos.

“Espero que en tu imaginación puedas encontrar a todos tus hijos reunidos, festejándote y dándote todo el amor que siempre te hizo falta. Espero que la pases increíble por los menos en tus sueños. Te amo Pa”.

En mayo, la hija del Chapo Guzmán lanzo una línea de ropa y accesorios con el nombre y el logo de su padre, la cual venden en línea y a través de redes sociales.