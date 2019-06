Así luce la lujosa colonia de la Luz del Mundo en Puebla

Amozoc, Puebla.- En el municipio poblano de Amozoc construyeron una lujosa colonia en honor al líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien es acusado de pornografía infantil, violación y 26 delitos graves en Estados Unidos. En dicho asentamiento se puede observar una estatua que mide aproximadamente cuatro metros de altura del apóstol, la cual se encuentra en la entrada y luce imponente.

El magasantuario de 14 hectáreas está cubierto con rejas doradas que tienen incrustado escudos en donde se pueden observar que tienen las iniciales NJG, las cuales están decoradas con alas y una pequeña antorcha. Dicho terreno que está en construcción está rodeado de mallas que evitan el acceso al público, ya que solo miembros de dicha congregación pueden transitar por el lugar, de acuerdo con El Sol de Puebla.

De acuerdo con este portal, este "ecosantuario" albergó a más 35 mil fieles durante su inauguración, considerado el recinto más grande de América Latina que la grey de Luz del Mundo posee. Por el momento el lugar no registra asistencia de fieles, solo se encuentra personal que vigila la zona para que no accedan personas ajenas a la congregación.

Cuando se dio la noticia de que había sido detenido Joaquín García, pastores de diversos templos en Puebla se unieron para realizar misas para pedir por la paz y salvación de su líder, pero no en dicho santuario, si no en otras iglesias donde se lograron unir más de 250 fieles durante cada hora realizando sus rezos, en los que el llanto no cesaba.

¿Quién es Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo?

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo fue detenido este 4 de junio en Los Ángeles, California; el hombre es acusado de 26 delitos graves de pornografía infantil, abuso sexual contra menores, tráfico y trata de personas.

Naasón Joaquín García tiene 50 años de edad y la iglesia que liderea fue fundada por su abuelo en el años de 1926. El sitio web de la Luz del Mundo tiene más de 15.000 iglesias en 58 países. Los feligreses deben atenerse a un código moral estricto para lograr lo que creen que será la salvación eterna.

Naasón Joaquín García fue pastor en Los Ángeles y otros lugares del sur de California antes de llegar a ser líder de la iglesia de La Luz del Mundo y según declaraciones de las autoridades de Estados Unidos, obligaba a sus víctimas a realizar actos sexuales con la amenaza de que cualquier negativa sería contraria a Dios, dijeron las autoridades.

Naasón Joaquín García tiene el cargo de presidente internacional de La Luz del Mundo desde el año 2014, cuando murió su papá Samuel Joaquín Flores.

El ahora líder de la Luz del Mundo empezó a los 14 años a trabajar como misionero de la congregación en los barrios populares de Guadalajara, Jalisco, lugar donde está ubicada la sede principal de la iglesia.

Foto aérea de la sede internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo en Guadalajara, Estado de Jalisco, México, tomada el 26 de mayo de 2019.AFP

Posteriormente fue el responsable del movimiento en Estados Unidos, y posteriormente viajó a Europa, Asia y Oceanía donde fortalecía la iglesía que dirige.

Se dice que cuando asumió la presidencia de la Iglesia creó una nueva estructura de comunicación en redes sociales de internet lo cual le ha permitido aumentar el número de feligreses.