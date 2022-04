Así se vivió el arranque de la Consulta de Revocación de Mandato, en León, Guanajuato

León, Guanajuato.- En punto de las 8:00 a.m. arrancó la consulta de revocación de mandato en el Centro de Seguridad Social para el Bienestar Familiar que forma parte del Instituto Mexicano del Seguro Social en León, Guanajuato, este edificio se ubica frente al bulevar Adolfo López Mateos, aquí se instaló por parte del Instituto Nacional Electoral una casilla especial para que foráneos pudieran emitir su opinión ante la pregunta en la consulta nacional.

¿Estás de acuerdo en qué Andrés Manuel López Obrador Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo? Las opciones de respuesta son: que se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República.

Antes de las 8:10 a.m ya habían votado en León, cuatro personas en esta casilla especial, la participación que se observó fue de mayor afluencia de adultos mayores, también asistieron jóvenes, pero en su mayoría predominó la población antes mencionada. Estas son algunas de las opiniones que compartieron para El Debate.

Lee más: Locales y foráneos podrán disfrutar de un sinfín de actividades divertidas en zoológico de León

“Me parece que es el principio de algo que puede quedar muy bien implementado, que si no estamos de acuerdo en cómo están llevando a cabo las actividades nuestros presidentes que se me hace muy válido, muy democrático que los destituyamos, yo ya había planeado con tiempo llegar temprano a abrir la casilla jajaja”, expresó Nadia Núñez

Esta casilla especial recibió a ciudadanos de otros estados.

“Yo vengo de Michoacán, es un deber cívico que tenemos este y que se ha luchado durante mucho tiempo por este tipo de ejercicios entonces veo tristemente que casi no hay gente, entonces sí los invitaría a que se acerquen, no sé tarda uno más de dos minutos y se desocupa uno rápido, llegué siete de la mañana pensando que iba haber un poco más de participación, pero bueno esperemos que, si participen”, comentó Reinaldo Waldo

Los ciudadanos se informaron a través de internet sobre la ubicación de las casillas especiales en León, Guanajuato.

“Es una obligación como ciudadano y me gusta cumplir con mis obligaciones, traté de llegar lo más pronto posible porque entró a trabajar a las nueve y desde ayer estuve investigando a qué hora era la apertura y eso para estar puntual en mi trabajo y pues si para estar antes aquí y que no me afecté, mi credencial es de la ciudad de Monterrey por eso vine aquí”, mencionó Andrea Longoria.

Otro punto donde se estableció una casilla especial, en León, Guanajuato fue en el Distrito MX, aquí se registró mayor afluencia de jóvenes, pero también adultos mayores que llegaron acompañados de sus familias, asistieron a la consulta a pesar de su condición física algunos llegaron con bastón o andadera. Ciudadanos comparten sus opiniones:

“Yo creo que este Presidente es el que más ha hecho cosas por la República Mexicana y queremos que siga su sexenio”, expresó Félix Adrián

“Para que nos gobiernen de buena manera es importante este ejercicio yo vengo de Tamaulipas, ahorita anduve buscando donde votar”, comenta Karen Sánchez

Lee más: En Semana Santa, incrementan un 15% las llamadas de broma al Sistema de Emergencias 911, en León, Guanajuato

“Es importante porque se tiene que sentar un precedente para que se vuelva a realizar otros sexenios, consulté la casilla por internet”, mencionó Guillermo Quezada.

Así fue como se vivió esta mañana la consulta de revocación de mandato organizada por el Instituto Nacional Electoral en León, Guanajuato.