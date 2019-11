Asombro y tristeza por caso LeBarón

Chihuahua atravesaba por una reducción de delitos, y el hecho lamentable que involucra a la comunidad de Galeana mantiene sorprendidos a sus habitantes, indicó Luis Valles Benítez, presidente del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana en dicho estado, en entrevista para EL DEBATE, del cual más de 42 mil empresarios y empleadores forman parte.

Valles Benítez detalló que tras el asesinato de integrantes de la familia LeBarón, existe asombro y tristeza en la ciudadanía porque es un tema que se sale de todo contexto con el fallecimiento de tres mujeres, seis niños y el resto de los desaparecidos. Ante este panorama, señaló que es importante que la ciudadanía, no solo en Chihuahua, sino en diversos estados, se una a un llamado a la autoridad para fortalecer la estrategia de seguridad y evitar más casos como este.

Coadyuvar con la autoridad

Luis Valles Benítez mencionó que el estado pasó de tener en 2010 tasas muy elevadas de violencia, secuestro, extorsión, entre otros, a tener, por ejemplo, de diez a doce secuestros al año, y donde el 80 por ciento está siendo resuelto por la autoridad: «Es algo que poco a poco se ha ido trabajando, y hemos estado, como decimos, saliendo de los tiempos más crudos que tuvimos aquí en Chihuahua. Cualquier incremento en las estadísticas nos preocupa».

En ese contexto, agregó que han logrado coadyuvar con las autoridades estatales y les llaman la atención donde se registran focos rojos al estar como ciudadanos inmersos en la Administración pública estatal y municipal del estado. Colaboran además en decisiones desde el Consejo Estatal de Seguridad y otras mesas de seguridad ciudadana.

Incidencia delictiva

De manera general, el presidente del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana de Chihuahua dijo que preocupa el alza nacional de homicidios en los últimos meses, por lo que consideró que es importante que los ciudadanos no tengan apatía en las denuncias: «Cuando no denuncias, entonces esto se te vuelve un espiral de delincuencia, y no terminas con ella. En este caso, que estamos viendo un alza en los homicidios, no es el tema político, porque el político que esté debe de coadyuvar con la ciudadanía y con otros actores para sacar el tema de la seguridad», opinó.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, los homicidios dolosos en Chihuahua han incrementado: en 2017 se registraron 1045 homicidios dolosos hasta septiembre; para el mismo periodo, pero en 2018, la cifra se estimó en 1432; y hasta septiembre del 2019 la cifra ha sido de 1635 casos.

En Chihuahua, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana se creó tras la violencia que vivió el estado de los años 2010 al 2012, donde se registraron altos índices de violencia, tasas de más de 90 homicidios por cada 100 mil habitantes, además del incremento en secuestros, extorsiones y cobros de piso.

«La gente empezó a atemorizarse, mucha gente se salió del estado, inversionistas también, y era un círculo negativo muy importante, entonces los grandes empresarios de Chihuahua se pusieron de acuerdo en contribuir de alguna manera para coadyuvar en temas de seguridad».

A partir de esto, indicó que se creó el fideicomiso con una sobretasa de impuesto sobre nómina, que recaba alrededor de unos 8 millones de dólares al año y se aplica en diferentes ciudades del estado, como Juárez, Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Parral.

Actos de violencia

Un día después del caso LeBarón, hubo al menos una decena de ejecutados en la ciudad fronteriza, algunas de las víctimas calcinadas, así como diez camiones incendiados y otros vehículos en distintos sectores, además de un ataque armado frente a las oficinas de Gobierno del Estado, contiguas a la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, el fiscal general de Chihuahua, César Peniche, descartó que la violencia registrada en las últimas horas en Ciudad Juárez esté relacionada con la masacre de la familia LeBarón.