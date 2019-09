Ataques a la prensa y zonas de silencio

Detrás del asesinato de cada periodista se silencia además a una comunidad. Durante 2019, el alto comisionado de la ONU en México ha documentado al menos 11 asesinatos de periodistas. Incluso, este organismo emitió 104 recomendaciones para que el Gobierno federal fortalezca en recursos humanos y económicos el mecanismo que ofrece de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, esto al considerarlo insuficiente para dar respuesta a los requisitos legales y las necesidades reales de protección.

Pero el panorama de delitos contra informadores de la noticia mantiene un historial de asesinatos. De 2000 a la fecha se han perpetrado 131 homicidios contra periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 121 son hombres y 10 son mujeres.

De ellos, 47 se registraron durante el mandato federal de Enrique Peña Nieto, según lo revelado por Artículo 19, la organización que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.

Además de una estela de dolor e impunidad, esto ha dejado regiones del país donde no se informa lo que ocurre debido a la alta peligrosidad.

La percepción nacional

La ciudadanía mexicana reconoce el peligro de ejercer la profesión. De acuerdo con la reciente encuesta realizada en vivienda por la casa encuestadora Parametría, dedicados a la investigación estratégica de la opinión y análisis de resultados, un 91 por ciento de los encuestados consideró que ser periodista en el país es un trabajo de alto riesgo. Solo el 8 por ciento dijo que «no».

Dicha cifra se ha mantenido estable desde abril de 2013, con cifras que oscilan en el 88 y el 91 por ciento. Solo en mayo del 2012, cuando se inició con la serie de encuestas, el 74 por ciento lo consideró de alto riesgo, esto es, 17 puntos menos que en julio de 2019.

Para el 53 por ciento de los mexicanos encuestados, el causante de las amenazas a periodistas es el crimen organizado. Esto, frente al 34 por ciento, que opinó que es el Gobierno el que realiza las amenazas.

La encuesta, que fue realizada el pasado julio del 2019, mostró además que para el 48 por ciento de los mexicanos entrevistados, el Gobierno no está haciendo lo necesario para proteger a los periodistas. La opinión es dividida, puesto que el 46 por ciento consideró que el Estado mexicano sí está haciendo lo necesario.

De acuerdo con Parametría, al consultar los resultados por temporalidad, se observa que la percepción dividida sobre el trabajo del Gobierno es nueva, puesto que en anteriores mediciones existía una diferencia entre las dos respuestas de alrededor de 20 puntos porcentuales durante el Gobierno de Peña Nieto (ver gráfica).

Efecto de violencia

Parametría preguntó si la situación de inseguridad en el país está obstruyendo el trabajo de los periodistas, y un 74 por ciento consideró que «sí». Un 20 por ciento, por el contrario, solo vio la inseguridad como un factor. Según el reporte estadístico, es probable que este dato esté subestimado si se considera que no es posible obtener la opinión de la gente que vive en lugares muy inseguros.

Periodistas de Sinaloa, con eco a nivel nacional, entrevistados por EL DEBATE, coincidieron en que el Gobierno debe garantizar los derechos de libertad de expresión, aunque en ocasiones sean parte de quienes figuran como principales agresores.

Ismael Bojórquez, director del rotativo Río Doce, consideró, en entrevista para EL DEBATE, que el problema de la violencia contra los periodistas comenzó a partir del 2004-2005 con asesinatos y desapariciones de informadores en estados como Sinaloa, Sonora y Tijuana. A partir de esos hechos, dijo, el clima de violencia contra los periodistas se agudizó. El periodista detalló que en esos años surgió en México otra organización de narcotraficantes que se llamó Los Zetas, originada en Tamaulipas, que empezaron a pelear territorios y quisieron introducirse incluso en Sinaloa.

Nota metodológica: Encuesta Parametría. Representatividad: nacional. Número de entrevistas: 800 encuestas realizadas cara a cara del 27 al 31 de julio de 2019. Nivel de confianza estadística: 95 %. Margen de error: (+/-) 3.5 %. Diseño, muestreo, operativo de campo y análisis: Parametría S.A. de C.V. Método de muestreo: aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: las secciones electorales reportadas por el INE. Población objetivo: personas de 18 años en adelante con credencial para votar que al momento de la entrevista residan en el lugar de interés.

«Eso generó mucha violencia doméstica, digamos, interna, en México, en las entidades, en los municipios y a ellos les empezó a preocupar qué se decía de ellos mismos, qué se publicaba en los medios, cómo los trataban; y entonces empezó a generar una especie de aversión de los grupos criminales contra la prensa», sostuvo.

Y aunque reconoció que lo anterior no significa que todos los periodistas han sido asesinados por esa razón, ese panorama sí ha generado que hoy en Veracruz, y sobre todo en Tamaulipas, surgiera lo que han llamado «zona de silencio», porque no se publica absolutamente nada, y ahí los medios sobreviven bajo amenaza prácticamente.

Consideró que la creación de la Fiscalía especializada para prevenir delitos contra periodistas y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no ha funcionado. «Es decir, desde el 2010 esas agresiones a periodistas incrementaron», indicó.

Además, destacó la impunidad que existe en este tipo de hechos, que dijo permanecen en casi un 100 por ciento de impunidad, de acuerdo con la propia Fiscalía.

Ante la cifra de periodistas asesinados y desaparecidos, el director de Río Doce señaló que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador el panorama no ha cambiado, y considera que no cambiará mucho. Aunque la percepción social ha mejorado, considerando que el Gobierno está haciendo lo necesario, según indican resultados de Parametría.

«Los periodistas tenemos que buscar formas propias de protección, cuidarnos entre nosotros, definir líneas editoriales que no nos pongan en riesgo, debemos seguir trabajando, haciendo lo que hacemos y tomar nuestras propias medidas, porque a veces ni las propias empresas periodísticas se preocupan por su gente», destacó.

Sin embargo, puntualizó que es obligación del Estado brindar todas las garantías para que la prensa trabaje con seguridad.

La periodista Dulcina Parra, de Portal Conexión Sinaloa, consideró que a partir del 2008 hasta hoy, ejercer la libertad de expresión presenta focos rojos. Como periodista de la nota roja, dijo que hoy en día el riesgo no solo es en dicha sección, sino en la nota local, estatal y nacional por igual.

«Las y los comunicadores de Sinaloa, y a nivel nacional, creo que enfrentan cada día amenazas, agresiones, asesinatos y desapariciones, ante la falta de garantía de seguridad por parte del Estado para ejercer lo que es la labor de informar con libertad, requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática», expuso.

Con ello, dijo, se pone de manifiesto la vulnerabilidad con la que laboran los periodistas.

Dulcina Parra opinó que en la actualidad las autoridades locales, estatales, federales, elementos del Ejército, agentes federales, así como el crimen organizado son los principales agresores de periodistas. Los anteriores, precisó, responden de forma violenta al ver afectados sus intereses por algún tipo de información publicada que los vincule.

«Y aquí siempre lo hemos dicho, lo que hacemos como medios de comunicación, como periodistas, es tratar de hacer un enlace ante la sociedad, con las autoridades, pero a veces este enlace se ve afectado por algunos intereses que tocas sin saber», subrayó.

Coincidió con Ismael Bojórquez al señalar que, tanto el Estado, como las empresas de comunicación, fallan al dejar a los periodistas desprotegidos.

«Nos somos héroes, no somos celestinas, no somos protagonistas. Nosotros, como periodistas, debemos defender lo que es nuestro trabajo, pero siempre con la verdad».

Parra, quien hace unos años fue privada de la libertad por un grupo armado, consideró que el asesinato de un periodista motivado por su labor informativa constituye la forma más extrema de censura porque, dijo, no solo coarta el derecho a la libre expresión de la víctima, sino también el derecho a informar como lo establece la declaración de principios de la libertad de prensa. «Son protocolos que prácticamente quedan como “elefante blanco”, porque cuando quieren callar a un periodista simple y sencillamente lo matan».

Polarización de agresiones

Ararak Salomón, quien por años ha reportado la noticia roja para Línea Directa, indicó por su parte que el gremio periodístico sigue en las mismas condiciones que hace años: sin mejoría en cuanto a las garantías de seguridad. Lamentablemente, dijo, en este sexenio van muchas agresiones contra comunicadores, lo que indica que posiblemente no solo no se han reducido, sino que inclusive se están agravando.

«Esto te indica que el panorama para el gremio no es precisamente el más alentador, no se vislumbra que vayan a mejorar las condiciones. No al menos en el corto o mediano plazo».

El periodista indicó que desafortunadamente los ataques ya no provienen de quienes se consideraba que era el agresor potencial: la delincuencia organizada, sino que muchas de las agresiones vienen desde el poder político.

Salomón opinó que, debido al clima de polarización actual, que a veces generan las mismas autoridades, se han agravado las agresiones contra los periodistas, quienes son blancos de ataque cuando ofrecen una crítica hacia las actuales autoridades.

«Es precisamente, a veces, de quien provienen los ataques, el sentirse precisamente evidenciado, criticado. Creo que el principal proviene de ahí, del nulo interés de los Gobiernos por que haya garantía para que se ejerza la libertad de expresión», concluyó.