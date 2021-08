¡Atención! Personas de 18 a 29 años podrán vacunarse a partir del lunes en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán.- El próximo lunes, 16 de agosto, dará inicio la vacunación contra Covid-19 en Morelia, Michoacán para personas de 18 a 29 años de edad, adelantaron autoridades del municipio.

Será el el próximo lunes que arranque la vacunación anticovid para las personas de entre 18 y 29 años de edad, así lo dijo el presidente municipal de Morelia, Humberto Arróniz Reyes.

En entrevista con medios de comunicación locales, mandatario informó que este mnismo jueves llegaría el cargamento con las vacunas al municipio, según le indicaron autoridades federales.

Sin embargo, aún no se conoce que fármaco será aplicado a dicho grupo de edad, pero está entre dos marcas, “me parece que AstraZeneca y Pfizer, pero no lo tienen a bien hasta no recibirlas, pero se que es el lunes”.

Además, reveló que no se habilitarán más espacios para esta jornada de vacunación más que los ya se conocen; el Deportivo conocido como el “Venustiano” y “Poliforum”.

Requisitos para la primera dosis:

INE o CURP

Documento de tu registro de la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php

Lee más: Costa michoacana colapsa por hospitalizaciones de covid-19

Una pluma para llenado de documentos