¡Atención! Sedena busca a mujeres que quieran unirse a la Guardia Nacional

México.- Mediante una convocatoria la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer una convocatoria en donde hay 435 vacantes para mujeres que deseen ser parte de la Guardia Nacional.

Al integrarse su labor será como Policías Militares y su sueldo será de 16 mil 296.50 pesos al mes más prestaciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Las prestaciones que recibirán las mujeres que se integren a la Guardia Nacional son las siguientes:

Leer más: Sedena borra logo de Morena de autobús donde halalron 280 kg de cristal

20 días de haberes por concepto de prima vacacional a la totalidad de personal militar.

40 días de haberes por concepto de gratificación de fin de año (aguinaldo).

Los requisitos que deben de cumplir las mujeres que quieran postularse para la vacante de Policía Militar en la Guardia Nacional son:

Ser mexicana por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad.

Tener la edad máxima de 29 años 11 meses al primero de abril de 2021.

Acreditar buena conducta mediante constacia de ni antecedentes penales o con constancia expedida por la autoridad municipal o delegacional.

Estar sana clínica y psicologicamente para el servicio de las armas, lo que se acreditará mediante el certificado médico y psicológico expedido por el Escalón Sanitario Militar correspondiente.

Tener una braza que sea proporcional a la estatura mínima de 1.60 metros.

Suscribir el Contrato de Engache.

No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministra de algún culto.

No estar inhabilitada para el servicio público, ni encontrarse con algún impedimento legal o administrativo; así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indica para cada caso.

El cierre de registró será el próximo 31 de octubre y las interesadas deberán presentarse en la VI Región Militar No. 25A "Cadete Vicente Suárez" en Av. La Calera s/n, Col. Ignacio Zaragoza, Puebla, Puebla.

En el caso de quienes tiene tatuajes, estos deberán estar en un lugar que no sea visible cuando se porte el uniforme, que tenga una dimensión de 10 por 10 centímentros que las imágenes no sean ofensivas a la moral o hagan apología al delito y que en caso de que se tenga más de un tatuaje estos no sean mayores a del 10% de la superficie corporal.

En el caso de perforaciones, solo se aceptarán las que se encuentren en la oreja.

Estos son los documentos que deberán presentar para postularse a la vacante:

Leer más: Confirma Rosa Icela Rodríguez detención de 5 implicados en balaceras de Reynosa

Copia certificada del Acta de Nacimiento o copia certificada de dicho documento, tomada de libro donde se asentó su nacimiento, cuya expedición no sea mayor de tres meses. Clava Única de Registro de Población (CURP). Identificación oficial con fotografía y firma debiendo ser: Credencial para votar vigente, cabe señalar que si la credencial para votar no se encuentra vigente en términos de los criterios establecidos por el Instituto Nacional Electoral, NO será aceptada como medio de identificación oficia. Comprobante de domicilio (actual). Certificado de Educación Secundaria. Firma electrónica (F.I.E.L.). Registro Federal de Causantes (R.F.C.).

Apedrean a Militares y Guardia Nacional en Aguililla, Michoacán

Síguenos en