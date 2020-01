Atentan contra activista en Nayarit

Tepic, Nayarit.- El activista Rodrigo González Barrios fue atacado a balazos esta mañana a bordo de un vehículo en Tepic, Nayarit.

Según medios locales, el vocero de la Comisión de la Verdad fue agredido en el libramiento carretero de la capital nayarita, a la altura de la Colonia Miravalles, alrededor de las 8:00 horas de este lunes.

Los presuntos agresores, a bordo de una camioneta blanca, le cerraron el paso al vehículo en el que se transportaba González y realizaron disparos.

En la unidad viajaban dos escoltas del activista, quienes repelieron la agresión.

Versiones indican que el activista fue herido en el cuello, por lo que fue trasladado a un hospital, donde es reportado fuera de peligro.

En el lugar de los hechos fueron localizados al menos siete casquillos percutidos calibre 9mm.

La noche del pasado 12 de diciembre, Rodrigo González Barrios acusó que tres personas armadas le cerraron el paso en la Colonia 15 de Mayo para aparentemente privarlo de la libertad.

En el momento que se bajaron de la unidad, el activista atropelló a uno de ellos, quien estaba armado y con un pasamontañas puesto.

Tres personas armadas en un camioneta tinta me cerraron el paso, al bajarse el primero y verlo armado con un pasamontañas lo envestí.



Aproximadamente 20:15 horas. Mi hija y yo estamos bien con la protección debida. — Rodrigo Glez Barrios (@RodrigoGBarrios) December 13, 2019

Durante los últimos años, la Comisión de la Verdad ha promovido recursos legales contra el ex Gobernador Roberto Sandoval y el ex Fiscal Edgar Veytia, así como ex Magistrados y jueces nayaritas.

Tras el ataque armado, la dirigencia estatal del PAN en Nayarit exigió detener a los responsables de la agresión.

El Partido Acción Nacional en Nayarit reprueba el atentado contra Rodrigo González Barrios, Vocero de la Comisión de la Verdad", expresó.

"No podemos permitir que se trate de silenciar de ninguna manera a los luchadores sociales que le dan sentido a la democracia en nuestro país".