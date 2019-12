Atribuyen a viento choque de cruceros en Cozumel

Cozumel, Quintana Roo.- El choque entre dos cruceros registrado esta mañana en Cozumel fue provocado por los fuertes vientos derivados de un frente frío, informó Alicia Ricalde Magaña, directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO).



"Los peritajes del incidente los realizará por quienes designe la Autoridad Marítima Nacional y la Dirección General de Marina Mercante (CGPMM) para que emitan el dictamen correspondiente sobre los motivos que originaron la colisión", afirmó Ricalde mediante un comunicado.

La directora refirió que la terminal Puerta Maya no está bajo la administración de la APIQROO, pues se ubica fuera del recinto portuario de Cozumel.



Sin embargo, señaló que la empresa estará atenta para coadyuvar en lo que se requiera con la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicación y Transportes, quien otorgó el título de concesión a la terminal de cruceros de Puerta Maya.



La funcionaria agregó que no hay personas lesionadas derivado del incidente registrado este viernes alrededor de las 8:45 horas.



Abundó que el descenso de pasajeros en ambos cruceros sucedió de manera normal.



Dijo que la compañía de cruceros Carnival informó a sus pasajeros que el incidente no afecta el itinerario que de Carnival Glory y Carnival Legend, por lo que les recomendó disfrutar de su estancia en tierra en la Isla de Cozumel.



Ambos transatlánticos zarparán de Cozumel este mismo día, como está programado en su itinerario.



Este viernes, alrededor de las 08:45 horas, la embarcación Carnival Glory realizaba su maniobra de atraque en el muelle de Puerta Maya, pero colisionó su popa contra el castillo de proa del buque Carnival Legend que se encontraba atracado en la banda interior del mismo muelle, lo que ocasionó daños materiales en ambas embarcaciones.