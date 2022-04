¿Aún no completas tu esquema de vacunación contra Covid-19? Módulos estarán hasta el 30 de abril

Así mismo, la Secretaría de Salud informó que se encuentran en operación dos módulos de vacunación en Uruapan, Michoacán, en las instalaciones del DIF Municipal y en el Centro de Salud Urbano de Uruapan , operando estos de lunes a domingo de 8 am a 2 pm.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.