Aurelio es sacerdote y busca desaparecidos en México; “la situación está jodida, precaria”

Morelia, Michoacán.- “Es una fosa de larga data, de aproximadamente 15 años, donde la gente que controlaba la zona, desde Lázaro Cárdenas hasta Colima, ejecutaba y arrojaba. Y el municipio lo puso como fosa común”.

Hace siete años que el sacerdote Carlos Aurelio Ramírez Moreno acompaña a familias de personas desaparecidas en México, luego de vivir en carne propia la pérdida de un ser querido a causa de la desaparición forzada en el país.

“Desaparecieron a mi sobrina y finalmente la asesinaron policías y militares”, contó el padre a Debate.

Años más tarde, el sacerdote continúa la búsqueda, ya no de su sobrina, sino de cientos de personas desaparecidas en México, al lado de mujeres y hombres que no pierden la esperanza de encontrar a sus familiares, vivos o muertos.

A pico y pala, Aurelio Ramírez se suma a la búsqueda por tierra, que va desde cavar cultivos hasta exhumar cementerios. Unas veces con la certeza de un hallazgo, otras más a ciegas, pero siempre con la esperanza de encontrar algún indicio que lleve al paradero de algún desaparecido o desaparecida.

“Íbamos a hacer una diligencia, a exhumar una fosa común en Coahuayana, Michoacán. Y nos encontramos con que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado nos da la negativa por medio de un amparo, diciendo que no son la autoridad competente para poder hacer las gestiones. Y es cierto, no son la autoridad competente pero sí pueden hacer las gestiones”, contó.

“La situación está jodida, precaria…”, resumió el cura sobre la violencia en Michoacán que enfrenta desde sus trincheras con otros tres padres, además de uno que ya murió, grupo que define como “sacerdotes rojos” y del cual es parte.

“Cada uno tiene su lectura, tiene su visión y tiene su línea. Compartimos información, pero no compartimos el mismo pensamiento, pero sí hay una visión en común; cómo ayudarle a las personas que están siendo desplazadas o las personas desaparecidas”.

Como parte de su particular compromiso con familiares de personas desaparecidas, Carlos Aurelio manifestó su inconformidad sobre la negación de la Comisión de Búsqueda de Michoacán para la exhumación de la fosa común en Coahuayana, acción que calificó como falta de voluntad y sospechosa.

“Puede ser que sepan qué es lo que hay allá adentro, que sea una fosa clandestina tipificada como fosa común y que no sean siete personas allá adentro, puede que sean 50 o 100, no sé, son especulaciones mías”, comentó.

Al respecto, esperó que las autoridades correspondientes tomen acciones para la realización de dicha diligencia e hizo un llamado al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para atender las necesidades de las familias de personas desaparecidas en el estado.

“Que el gobierno del estado, en este caso el gobernador, le eche un ojo a eso, porque los colectivos de desaparecidos son gente vulnerable, personas que están siendo atropelladas en su derecho primario, que es el derecho a la verdad a la justicia, a la no repetición, a la memoria…”

Además, manifestó su voto de confianza por el actual mandatario michoacano que dijo no conocer, pero que, esperó, no tenga la misma reputación que el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo.

“No conozco a Bedolla, pero tengo esperanza y le doy el voto de confianza que él no es igual que Silvano, que a él sí lo conocía y sé de qué calaña es”, aseveró.

Sobre el panteón forense inaugurado en Morelia en septiembre de 2020, esperó que se active lo antes posible para que los localizados sin vida que no estén identificados, puedan descansar con dignidad, mientras son reclamados.

“Hace falta que empiece el panteón forense. Me hablaron para bendecirlo, pero no lo han abierto. Un llamado, muy atento, con mucho respeto, a que no sea letra muerta y que lo abran. Hay que exhumar y hay que a empezar a identificar. Porque esa es la intención, de que no estén en un lugar indigno”.

“El panteón forense es un lugar para que tengan un lugar digno en donde reposar, mientras son identificados. Ojo con eso, porque no son restos nada mas, son personas que tienen el mismo derecho que usted que yo y que todos a tener trato digno. Dignidad por encima, el respeto es la máxima".

Mientras tanto, el “padre rojo” mantiene su compromiso con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, confiado en Dios y la misión que le fue encomendada.

“Yo creo que Dios te va poniendo. Yo que feliz estuviera en una iglesia haciendo simplemente lo que me toca y ya. Pero pues no, el de allá arriba me puso aquí y hay que hacerlo”, finalizó.