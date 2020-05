Aureoles pide a los jornaleros que vuelven a Michoacán acatar medidas

Michoacán. - Silvano Aureoles, solicitó a los jornaleros que vuelven a Michoacán, a acatar las medidas preventivas que ha implementado el Gobierno del estado, con el fin de evitar la propagación del Covid-19.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el mandatario, envió un mensaje a los jornaleros de Michoacán que había vuelto de trabajar en los campos de Canadá o de otros estados, en donde solicitaba a los hermanos y hermanas que cumplieran las medidas preventivas para que protegieran a sus familias del virus.

Resaltó que el estado de Michoacán también se ha visto muy afectado por el Coronavirus y que la entidad apenas está entrando en la fase más critica, es por eso que solicita a los trabajadores del campo que concienticen sobre la protección a los más queridos.

Amigas y amigos jornaleros, ¡bienvenidos a casa! Hoy los abrazamos de otra manera, pero con el mismo respeto y admiración profunda por lo que su esfuerzo representa para Michoacán.



Por eso, en esta emergencia por el #COVID19 que estamos atravesando también contamos con ustedes. pic.twitter.com/GxIyBwkOON — Silvano Aureoles (@Silvano_A) May 3, 2020

"Les suplico que sigan puntualmente las recomendaciones de salud, de higiene y las medidas de prevención", señaló el Gobernador de Michoacán.

El mandatario señala que el riesgo que enfrentan los jornaleros y sus familias es mucho más grande que los otros ciudadanos que no salen de casa, ya que los trabajadores se exponen con más personas y eso aumenta la probabilidad de contagio.

Personalmente supervisé la instalación y el abastecimiento de 16 centros ubicados en todas las regiones del estado. Así mismo, también ayudamos a las familias campesinas de lentejeros y arroceros comprándoles varias toneladas de producto que vamos a entregar en estos apoyos. pic.twitter.com/Ktzf47z7zq — Silvano Aureoles (@Silvano_A) May 4, 2020

Silvano Aureoles, menciona la importancia y el sacrificio que hacen las personas por salir a trabajar fuera de la entidad para ofrecerle una mejor calidad de vida a sus familias, resaltó en su video.

"La mejor manera de decir te quiero, es mantener la sana distancia", señaló el Gobernador de Michoacán, en el mensaje que brindó a través de sus redes sociales.

Corte actualizado sobre el avance de #COVID19 a nivel nacional y estatal. Más información en https://t.co/2eRmE4lxL2 y en la aplicación oficial. pic.twitter.com/vmkpExnQzG — Gobierno Michoacán (@GobMichoacan) May 4, 2020

El mandatario finalizó su video señalando que esto no será suficiente si la población no acata las medidas y no apoya a las entidades de salud, cumpliendo las reglas sanitarias que han sido implementadas por el Gobierno federal, estatal y municipal.

"Tómatelo en serio, quedate en tu casa, hay que cuidarnos todos" agregó Aureoles.