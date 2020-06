Aureoles pide corresponsabilidad para controlar la pandemia del Covid-19

Michoacán. - Corresponsabilidad de la parte de la población fue lo que pidió el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ya que señaló que solo con trabajo en conjunto se lograría controlar la pandemia del Covid-19.

Hace apenas una semana de la Nueva Convivencia en Michoacán, y el mandatario estatal pide no bajar la guardia y seguir acatando las medidas sanitarias con responsabilidad.

“Esta circunstancia la tenemos que enfrentar juntos, no es sólo responsabilidad del gobierno, si todos hacemos la parte que nos toca, vamos a salir adelante: no contagiarse es una responsabilidad individual; controlar una epidemia es posible sólo con corresponsabilidad”, expresó Aureoles.

En un mensaje que compartió a través de sus redes sociales, Silvano Aueroles, señaló que ni Michoacán ni el País se encuentran fuera de riesgo, es por esta razón que le pidió a la sociedad acatar las medidas sanitarias y quedarse en casa.

�� Avances en Michoacán a una semana de la Nueva Convivencia | 08 junio. pic.twitter.com/dqV7gZYxYI — Silvano Aureoles (@Silvano_A) June 8, 2020

Aureoles informó a la población que durante esta primera semana de la Nueva Convivencia, su Gobierno instaló Bandera Roja en Lázaro Cárdenas, que indican que, en este municipio, el riesgo es máximo, y Bandera Amarilla, que señalan riesgo alto, en los municipios de Morelia, Apatzingán, Uruapan, Múgica, Zamora, La Piedad y Zitácuaro.

El mandatario también señaló que, durante esta primera semana de la Nueva Convivencia, en solo 50 municipios se acumularon 617 nuevos casos y en 18 entidades se registraron 58 muertes a causa del Covid-19. Asimismo, señaló que, en los 100 días de la pandemia, Michoacán ha registrado un total de 2 mil 611 enfermos y 230 muertes de Coronavirus.

No desesperes, no podemos retomar las actividades públicas como si nada pasara, la pandemia sigue activa y nuestra salud corre riesgo. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/rqw6hgo4m9 — Gobierno Michoacán (@GobMichoacan) June 8, 2020

“Con estos números, de ninguna manera podemos bajar la guardia, porque sería una irresponsabilidad, y el gobierno que encabezo no será omiso, ante una situación tan compleja”, apuntó Silvano Aureoles.

Nueva Convivencia:

El gobernador señaló que en las labores de vigilancia a comercios para que acaten las medidas de manera puntual, durante esta primera semana de reactivación se monitorearon 229 negocios y fueron cerrados 11 por no cumplir con los protocolos establecidos.

Es importante recordar que, durante la Nueva Convivencia, los negocios abiertos deben cumplir con las medidas sanitarias establecidas, así como también aquellos que no representan actividades esenciales como gimnasios, antros, bares y balnearios deben permanecer cerrados. pic.twitter.com/oDsNTuC1bF — Silvano Aureoles (@Silvano_A) June 8, 2020

En su mensaje también agradeció a las y los michoacanos que han sido responsables y han acatado las medidas establecidas desde el gobierno estatal, dado que él habría señalado que si no se realizaban los protocolos sanitarios que habían sido implementados, se reflejaría en aumento de caso y muertes y eso implicaría establecer de nuevo las medidas restrictivas de aislamiento obligatorio.

“Por favor, escuchen y atiendan, me interesa tu salud, la de tu familia, también me importa tu economía, sé que está difícil, por eso, si atendemos las reglas y seguimos las indicaciones, vamos a salir adelante, de lo contrario, regresaremos a medidas restrictivas, porque yo no quiero que se muera mi gente”, agregó Aureoles.

El gobernador de Michoacán, brindó a la población el número 089, con el objetivo de que la población pueda reportar de manera anónima a las autoridades estatales los establecimientos que no cumplen con los protocolos sanitarios establecidos.