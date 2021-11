¡Aventurero! Uruguayo decidió dejar todo en 2016 para viajar a Alaska a pie y en bicicleta

Nuevo León.- El uruguayo Tabaré Reynaldo Alonso Díaz, de 34 años, decidió dejarlo todo en el 2016 para viajar a Alaska a pie y en bicicleta.

Cinco años después, llegó a Nuevo León, donde espera para cruzar a Estados Unidos.

"Algunos piensan que soy un vago, y a otros les gustaría hacer lo que yo (hago). Es mitad y mitad", contó ayer en el Parque La Huasteca, junto a su tienda de campaña.

"Lo que sí es cierto es que yo quiero sentirme vivo y esto me da vida. Que la gente piense lo que quiera, es también su derecho".

Leer más: Tragedia: Mueren calcinados cinco hermanitos; su mamá salió a recoger a su novio en USA

Actualmente suma dos años en México, donde quedó atrapado por la pandemia de Covid-19.

"Hay días en los que digo, como dicen aquí en México: '¿Qué ching... estoy haciendo aquí?'. Pero son más los días buenos", expresó.

Delgado, de trato amable y con miles de historias que contar, Tabaré es una persona que prefiere una vida sin ataduras ni posesiones.

"Yo no necesito nada, lo tengo todo. Aquí en Nuevo León me enamoré (del estado), está increíble, tiene grandes montañas".

"Lo que el camino me dé, eso es lo que tendré, ni más ni menos".

El camino recorrido por México no ha sido sencillo, platicó, ya que el clima, la inseguridad y, en ocasiones, algunas enfermedades o malestares, han hecho su viaje más pesado.

"Aquí (en México) escribí mi libro. En Puebla me quedé atrapado por la pandemia... Esos son dos capítulos de los más lindos en mi viaje. Otro (capítulo) sin duda es Monterrey. Qué bonito lugar".

Tabaré vende su libro en formato físico y en PDF para financiar parte del viaje, y las redes sociales son su medio de contacto con su familia, amigos y seguidores.

Permanecerá una semana más en Nuevo León, aunque este tiempo podría incrementarse.

"Ahorita me tiene frenado el tema de la vacuna (antiCovid)", dijo, "no me he podido vacunar. El mejor lugar para vacunarse es Monterrey. Espero poder vacunarme pronto".

Leer más: Hallan los cadáveres de los tres escaladores franceses desaparecidos en Nepal

Añadió que la próxima semana andará por el área metropolitana de Monterrey en su bicicleta, bautizada como América, con la que espera llegar a Alaska.