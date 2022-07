Avión de Viva Aerobús aterriza por emergencia médica en Hermosillo, Sonora

Sonora.- Un avión de Viva Aerobús tuvo que aterrizar de emergencia en Hermosillo, Sonora, debido a una emergencia médica en la que un pasajero habría intentado atentar contra su vida.

De acuerdo con el diario Reforma, el vuelo comercia 4081 de Viva Aerobús, que viajaba de Tijuana a Monterrey, se desvió para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo por una emergencia médica sobre la cual la aerolínea no ha revelado detalles.

Miguel Meza, uno de los pasajeros, relató que escuchó un grito durante el vuelo, y posteriormente el piloto anunció el aterrizaje de emergencia, tras lo cual los bajaron a la sala de espera sin explicaciones.

"Como siempre, no dicen nada, no sabemos si alguien se suicidó o se intentó suicidar arriba en el avión. Tenemos tres horas parados en Hermosillo, en el teléfono no contestan, redes no contestan y mostrador aquí, tampoco contestan", dijo.

"Primero, gritaron: ¡Un doctor!, ¡Un doctor!. A los tres minutos se avisó que por caso extraordinario iban a aterrizar, bajó muy brusco y aterrizamos de emergencia. Dicen que pasó en el baño de hasta atrás, mero atrás, que bajaron a una persona en una camilla, amarrada", añadió el pasajero.

Antes de que los pasajeros descendieran, personal médico y guardias abordaron al avión y pidieron bajarlos por la parte de enfrente del avión Airbus A321-271NX, con matrícula XA-VXA, por lo que nadie pudo corroborar si se trató de un posible intento se suicidio.

El vuelo de Viva Aerobús había partido a las 7:23 de la mañana del Aeropuerto de Tijuana, en Baja California, con destino a Monterrey, Nuevo León, a donde llegaría a las 12:05 horas.

El sorpresivo aterrizaje causó molestia entre los pasajeros debido a que la aerolínea los hizo descender en Hermosillo sin explicaciones. "No sabemos a qué hora vamos a salir, nos tienen encerrados sin saber qué pasa".

Hasta el momento, en las pantallas del Aeropuerto de Hermosillo no aparece ninguna advertencia sobre el retraso o algún aviso de que el vuelo a Monterrey esté pronto a despegar. Por su parte, la Fiscalía de Sonora tampoco ha hecho declaraciones al respecto.

Con información de Reforma.