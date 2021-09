Ayuda a localizar a María Fernanda, se subió a un taxi y desapareció en Veracruz

Veracruz.- Hace 12 días que no saben nada de una joven de 19 años de edad quien responde al nombre de María Fernanda Guatemala Partida, subió a un taxi la madrugada del pasado 28 de agosto y no regresó, en Río Medio Veracruz.

Tras la desaparición de la jovencita su familia piden a las autoridades su localizacion con bien, temen por su vida.

La mamá de María Fernanda, la señora Miriam Partida Zamudio, mencionó que su hija es estudiante de Derecho en una universidad privada y va al gimnasio todos los días.

También destacó que su hija fue a la casa de un a amigo a tomar clases por internet horas antes de su desaparición y después se quedó porque iban a festejar el cumpleaños de su amigo y quedó de llegar a su casa al otro día, para evitar andar en la calle de noche.

Sin embargo, cuenta su mamá que extrañamente se salió de la fiesta a las 2:00 horas de la mañana para abordar un taxi y desde ahí ni sus amigos ni su familia ha sabido de ella.

Ante la extraña desaparición de María Fernanda, sospechan de su ex pareja, el cual está denunciado por haberla agredido y abusado de ella.

"Su ex pareja la amenazaba mucho que nos iba a matar a su papá y a mí si no estaba con él; tiene una denuncia por maltrato, violación y golpes a mi hija, eso ocurrió a mediados de mayo; no pasó nada, no lo detuvieron, no nada", dijo la madre de Maria Fernanda.

La joven es de piel clara, usa brakets, mide 1.58 centímetros, tiene el cabello castaño claro a la altura de los hombros; tene dos tatuajes, uno detrás de la oreja izquierda, en su cuello, un corazón con tres puntos y en su tobillo izquierdo un ramito flores.

Si la has visto favor de comunicarte con su familia al teléfono 2295 49 58 18.