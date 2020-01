"Ayúdenme a saber de mi hija": madre de Fernanda, desaparecida en Querétaro

Querétaro.- Presa de la desesperación y entre lágrimas, una madre pide ayuda en redes sociales para localizar a Fernanda, su hija de 19 años, quien desapareció el pasado 23 de diciembre en Querétaro.

A través de un video difundido en redes, la mujer muestra tres fotografías de su hija y pide ayuda a usuarios de redes sociales para ayudarla a salir de su desesperación encontrando a su hija, quien además es madre de un bebé.

Ya no puedo. Desde el 23 de diciembre está desaparecida y no he sabido nada de ella. La necesito. Ustedes ayúdenme, apóyenme por favor para saber de mi hija", pide la madre.