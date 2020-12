Ayuntamiento de Puebla ha clausurado 9 negocios por no acatar ley seca

Puebla.- Por no respetar la ley seca y vender bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento de Puebla ha clausurado un total de nueve establecimientos comerciales entre el 14 y 27 de diciembre, medida implementada para contener el aumento de casos de Covid-19 en la entidad.

Se trata de centros botaneros, expendios de cerveza y tiendas de autoservicio que hicieron caso omiso al decreto emitido por el gobernador Miguel Barbosa, por lo que la presidencia municipal a través de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial procedió a sancionarlos. (Miguel Barbosa aplica ley seca y endurece medidas contra Covid-19 en Puebla)

Entre los comercios clausurados también figura un centro deportivo, un baño de vapor, dos tiendas Chedraui, así como una sucursal de la tienda de calzado Price Shoes sobre la 11 Norte, donde acudió Protección Civil tras recibir reportes de grandes filas y aglomeraciones de clientes.

El titular de la unidad del Ayuntamiento de Puebla, Fernando de Jesús Pastor Herrera, explicó que a raíz del decreto emitido por el gobierno estatal la semana pasada, se reforzaron las acciones de supervisión, además de hacer exhortos a restaurantes y bares por no tener en regla su documentación.

Desde el pasado 21 de diciembre, Miguel Barbosa anunció la prohibición de venta de bebidas alcohólicas y el endurecimiento de medidas restrictiva contra Covid-19, haciendo un llamado a la población para cuidarse y acatar las medidas, ya que de lo contrario el siguiente paso sería el cierre de actividades.

En ese entonces, se aplicó como sanción la clausura por cinco días a negocios que incumplan las restricciones; sumando a 15 días en caso de reincidir, y luego otros cinco días cada vez que se repita la falta.

Sin embargo, este lunes 28 de diciembre, el gobernador de Puebla reconoció que las medidas implementadas no fueron respetadas, por lo que se tomó la decisión de cerrar actividades no esenciales a partir de 29 de diciembre y hasta el 11 de enero de 2021.

No se pudo controlar, no se acató de manera adecuada todo esto, los porcentajes de cupo en los diferentes negocios no se cumplieron, la movilidad está desbordada, el comercio ambulante se permite y hasta se solapa, entonces necesitamos tomar decisiones fuertes: el cierre", aseveró.