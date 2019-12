Baiyu Liu, una mujer china que casi es torturada desde que llegó a México

Ciudad de México.- El 10 de diciembre de este año, Baiyu Liu arribó a la Ciudad de México procedente de Shanghái, China, en el vuelo AM 99. Posteriormente, ella debía tomar otro vuelo a Culiacán, Sinaloa; pero no llegó: fue detenida al pasar por Migración del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en la terminal 2, sin motivo aparente, pues todos sus documentos están en regla, señala su denuncia.

A partir de ese momento, la joven madre ha denunciado recibir solo amenazas, malos tratos y estar en condiciones inhumanas al interior del aeropuerto, todo ello de acuerdo con el testimonio de su esposo y sus empleadores en México, quienes en su desesperación por ayudarla contactaron a periódico EL DEBATE: «A las 6 de la tarde del día 10, que debía abordar el vuelo a Culiacán, me habla el esposo muy desesperado de “¡ayúdame a encontrarla!, ¡no sé de ella!, ¡no abordó el vuelo!”», relató Frida Sánchez, quien contrató a Baiyu para trabajar como maestra de chino en su escuela, especializada para niños menores de 4 años en Culiacán.

Frida Sánchez y su esposo, Luis Felipe Esquivel García, son dueños de una pequeña escuela de idiomas para los niños en sus primeros años de vida con maestros nativos de la lengua que enseñan. Sánchez aseguró a EL DEBATE que su empresa está legalmente constituida, además de contar con el documento que les permite traer personal extranjero a trabajar al país.

Frida contactó con Liu a través de un portal, Learn 4 Goods, el cual brinda información detallada sobre una amplia gama de intereses, incluidos proveedores locales de educación de EUA y educación internacional, se lee en el portal. Frida realizó la entrevista de trabajo por videollamada.

Dijo que fueron cuatro meses de proceso: «Ella quiere venir a México porque su familia, pues su esposo es americano, y su hija, pues es hija de un americano y un chino, y no puede estudiar en China, a menos que pague escuelas como de extranjeros, entonces ya tiene tres años la niña y no la pueden meter a estudiar allá”, dijo Frida.

Liu, junto a su hija. Foto: Cortesía

Explicó que en aquel país los ciudadanos viven muy perseguidos y vigilados, inclusive cuenta que recientemente cambiaron las leyes en ese país y dejó de ser posible tener como mascota a perros de raza grande, así que esta pareja extranjera tuvo que enviar a su mascota a los Estados Unidos, de donde es originario el esposo de Liu.

Previo a su viaje a México, Liu le mencionó a Frida Sánchez que ya había vendido algunos muebles de su casa y le notificó que el día 9 de diciembre salía hacia la Ciudad de México. Viajaría sola, ya que su esposo tenía un mes de haber dejado aquel país en compañía de su hija, pues su permiso de estadía había vencido.

Frida destacó que el plan de esta familia extranjera es tramitar la visa de unión familiar, una vez que Liu ya estuviera trabajando en México: «Saben que México es un país más libre y quieren tener residencia aquí en México, entonces la idea es contratarla por cuatro años, pero Migración me permite contratarla por un año, y después ella puede renovar por otros tres, y ya después de estar cuatro años aquí ya puede tramitar su residencia», indicó Sánchez.

El viacrucis

Frida contó a EL DEBATE que, previo a su viaje a México, las autoridades migratorias mexicanas le pidieron a Liu que mostrara toda su documentación en la Embajada de México en China.

Ahí revisaron esta información, la verificaron y la comprobaron, «y la estampan por detrás, le sacan copia y la estampan de que es real, y esa me la mandan, y aquí se traduce de forma oficial, es la que se entrega acá en Migración, ya en Culiacán», enfatizó, por lo que la detención de la joven Liu en el aeropuerto para ellos sigue siendo un misterio.

Ese 10 de diciembre, al no saber nada de ella, tanto el esposo como esta pareja de mexicanos comenzaron a buscar desde Culiacán. Llamaron a la aerolínea y al aeropuerto, pero no obtuvieron mayor respuesta, pues les dijeron que no podían dar información, incluso en la misma oficina de la Delegación Migratoria del aeropuerto les mencionaron lo mismo: «Si el aeropuerto no sabe de ella y la aerolínea no sabe de ella, tiene que estar en Migración, entonces fue que comenzamos a buscar personas de Migración que nos averiguaran si estaba ahí», señaló Frida.

Solo así, a través de contactos, fue que pudieron saber que la tenían detenida, e inmediatamente solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y asesoría legal, pagando los servicios de abogados, quienes interpusieron dos amparos para que Liu no fuera deportada.

De acuerdo con Esquivel, al llegar a México, Liu se encontraba formada para pasar por Migración, cuando una señorita le solicitó que le mostrara sus documentos, pero se los retiró y la mandó a un cubículo, donde Liu fue despojada de sus pertenencias, como joyas y zapatos, «solo la dejaron con su ropa», y hasta nueve horas después pudo llamarle a su esposo, donde le avisaron que la iban a deportar, sin saber por qué, comentó: «La hicieron firmar un documento. Obviamente, ella no sabe español, y también una hoja en blanco, y la amenazaron, que si no lo hacía, la iban a golpear; o sea, lo tenía que hacer a fuerza», aseveró Luis Esquivel.

Derechos Humanos intervino: le hicieron llegar una cobija, tras dos días de pasar frío y dormir en el piso, aseguró. «Tuvimos que ir a Derechos Humanos porque la tenían incomunicada. Después de esa llamada, no se supo nada de ella. De hecho, nosotros pensamos que a lo mejor la habían deportado o que la habían mandado a otra oficina, pero todo este tiempo estuvo en el aeropuerto, y en un lugar en que no deben de estar más de cierto tiempo por ley, y ya la debieron haber mandado a la Oficina Migratoria», resaltó.

Derechos Humanos logró que Liu pudiera hablar con su esposo, William Randal Favre, una vez al día durante esta última semana que ha estado detenida.

Este acercamiento con CNDH se hizo a través de una carta que Randal les envió, en la que dejó claro que la situación de su esposa es preocupante. En ella explica que la joven Liu, en caso de ser deportada, no cuenta con una casa a la cual llegar, no tiene dinero ni familia que la ayude.

Enfatiza que, en caso de ser deportada, Liu podría ser detenida y encarcelada, ya que, en China, al ciudadano que es deportado de otro país se le considera que fue partícipe de algo ilegal, castigándolo con la privación de su libertad sin un juicio y su estancia hasta su muerte.

William Randal, esposo de Liu, quien no habla español, dijo a EL DEBATE que es injusto lo que le ocurre a su esposa. Asegura que la razón que dio migración es mentira, pues determinó que Baiyu Liu no acredita condiciones de estancia ni modalidad en el oficio número INM/ORCDMX/SRFAIOM 1335, firmado por Elvira Barrionuevo Velázquez, encargada del turno del INM en AICM T2, oficio entregado a este medio por Luis Esquivel.

En ese mismo documento se lee que la aerolínea notificó a Baiyu Liu que sería deportada en el vuelo de regreso del 13 de diciembre, por lo que interpusieron dos amparos: «Tuvimos que solicitar protección para mantenerla aquí y averiguar por qué. Ahora dicen que no demostró que tenía derecho a estar aquí. Esto es una mentira. No le dieron una entrevista, y ella tiene una visa de trabajo válida. Estamos trabajando para tratar de no mantenerla más tiempo, para demostrar que tiene derecho a quedarse. Se niegan a alimentarla ahora y la amenazan a diario», afirmó.

Acusan corrupción

Además, afirmó que en el lugar del aeropuerto en que la tiene Migración han permitido que otros le roben sus cosas e incluso ella le comentó que hace unos días le dijeron que nadie la salvaría.

Tanto Frida como Luis comentaron que en esta búsqueda desesperada por ayudar a Liu a salir de ahí contactaron con alguien de Migración para ver si podía ayudar en el caso, y esta persona los contactó con un abogado, quien les solicitó 70 mil pesos, que con eso «todo iba a estar fácil».

Les dijo que debían hacer el depósito de inmediato, primero 40 mil pesos, y los otros 30 mil al día siguiente: «Él necesitaba el dinero ya, entonces se me hizo raro», dijo Luis. Pese a que ya tenía el número para hacer el depósito, prefirió consultarlo con sus abogados de confianza en Culiacán.

Cuando Luis intentó preguntarle a este abogado sobre qué trámites iba a realizar, dónde estaba ubicada su oficina y si daba recibo de honorarios, para saber si esto era algo legal, él solo respondió que ya no estaba interesado en el caso: «Este Gobierno promueve que están intentando eliminar la corrupción, y eso que sean tan nepotistas y tan autoritario y sin un fundamento legal, eso es corrupción», aseveró Luis.

Hasta el momento, los abogados contratados han interpuesto dos amparos: uno en el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa; otro en el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la CDMX, con lo que han evitado la deportación. Sin embargo, la preocupación y la incertidumbre con respecto a la situación tanto migratoria como psicológica de la joven los tiene desesperados.

En este oficio se lee que en el amparo interpuesto como autoridades responsables al Instituto Nacional de Migración y el Consulado de la República Popular de China en México, siendo el acto de reclamo la orden y ejecución de deportación de Baiyu Liu y la omisión a la asistencia consular para evitar la deportación de la quejosa.

Ahí mismo se lee que William llamó a la Embajada de la República Popular de China en México, en la que solo le comunicaron que su esposa se encontraba privada de su libertad y que sería deportada.

«Los abogados le dicen que no firme nada. Se le dice: “Sé fuerte, vamos a ir por ti”. O sea, se intenta apoyarla, pero ella ya no puede más; que le gritan, que la amenazan que la van a golpear, que le dicen que ya mataron a otro (migrante); eso no sé si sea cierto, pero eso le dicen», mencionó Luis Esquivel.

Además, Liu les ha mencionado que hay una pareja de sus connacionales en su misma situación, sin que hasta este momento sepa cuándo podrá abrazar de nuevo a su hija y a su esposo.

10 de diciembre: Detienen en la Ciudad de México a la joven Baiyu Liu, a pesar de tener una visa de trabajo que acreditaba su entrada y estancia en México, denuncian empleadores y su esposo.

INM: Autoridades migratorias guardan silencio

EL DEBATE buscó una postura sobre el caso con el INM, quien a través del Departamento de Comunicación informó:

«En caso de que la autoridad migratoria advierta que la persona extranjera no cumple con los requisitos de ingreso, encuentre inconsistencias en la información, falta de autenticidad o veracidad de los documentos presentados, la persona será enviada a una segunda revisión.

»La autoridad migratoria realizará la segunda revisión del pasajero y determinará su admisión a territorio nacional o rechazo al lugar de procedencia o a aquel donde sea residente habitual, debiendo fundar y motivar su resolución.

»Durante la segunda revisión, la persona extranjera podrá manifestar lo que a su derecho convenga y exhibir los medios de prueba que considere convenientes, mismos que deberán ser valorados y analizados por la autoridad migratoria a efecto de resolver conforme a derecho la internación o rechazo, y será informado sobre la posibilidad de comunicarse con su consulado durante el plazo que dure la segunda revisión.

Lo que procede es que, si la persona extranjera no reunió los requisitos para ingresar y además expresó información falsa con el objeto de obtener un beneficio, debe ser rechazada». Por parte de la CNDH no hubo respuesta.