Balacera Culiacán: “Es horrible quedar entre medio de dos fuegos” 

Culiacán, Sinaloa.- "Juan” de 64 años quedó atrapado ayer entre dos fuegos en Culiacán. Venía en el camión urbano Bachigualato 19 y antes de terminar de pasar el puente Rafael Buelna, ahí le tocó el encuentro, adelante de ellos iban tres o cuatro carros de soldados y entre medio estaban cinco carros civiles y dos camiones de pasajeros, el ISSSTESIN y el Bachigualato.

Atrás venían policías ministeriales, allí empezaron a disparar grupos armados contra ministeriales y soldados. Después, su camino de regreso a casa a pie estuvo lleno de pánico, escenas dantescas, sangre, muerte, desolación, detonaciones a lo lejos. Era un Culiacán diferente, nunca visto, una zona de guerra.

“Nosotros quedamos en medio de dos fuegos y era horrible, qué bárbaro, estruendoso, no podíamos ni escuchar nada y todos al suelo. Yo metí la cabeza debajo de un asiento y me puse mi maletín cerca del corazón, en el camión todos hasta el chofer encomendándonos, pidiendo al señor, a Dios, y todos al mismo tiempo rezando el Padre Nuestro. El chofer también pedía perdón a su mamá por si algo le ofendió, y nosotros como podíamos marcábamos el celular comunicándonos con nuestras familias y les decíamos que los queríamos mucho, que si no lográbamos salir de esta situación que fueran siempre unidos, y que se cuidaran mucho y que tengan presente siempre que los quiero mucho”.

Juan narra que no cesaba la balacera, que se escuchaba como una metralleta hacia toda la fila de carros que venían circulando. Entonces poncharon las llantas de todos los carros y pensaron sería el final.

“Ya en ese momento parecía que nos tocaba el turno ya parecía que era nuestro momento final, es que estaban acorralándose ellos con las policías y por eso se oían estruendoos, no hallábamos así acostados como taparnos los oídos, gente que entraba en histeria también, un muchachito parapléjico también que lo estábamos auxiliando acostado, todos al mismo tiempo orando con una fe, el salmo 22 “el señor es mi pastor nada me faltará” y ahí dijimos que ya era el momento último porque era insoportable a los dos lados y que se aproximaban hacia la fila de carros los disparos en diferentes tonos, es algo horrible y nos bajamos pero cuando seguían los disparos, nosotros por la alameda del río Humaya y se calmaban pero seguían fuerte otra vez más y más fuerte”.

Este era el momento en el cual Culiacán ardía, mientras familias se encontraban comiendo en restaurantes, en comercios o bien trasladándose a sus casas o trabajos.

“Queríamos nosotros buscar un refugio en las tiendas comerciales pero también las casas comerciales tenían los vidrios ya rotos de donde se iban los balazos de los dos frentes, y cuando vimos que se metieron dos personas corriendo a un negocio de donde venden tejas para los techos, todos corrimos adentro y llenamos la oficina.

“Todos en el suelo, más protegidos que en el camión y logramos porque decía la gente hay una tregua y cuando estábamos metiéndonos en el crucero de donde está la gasolinera que por cierto todos los cristales de la gasolinera estaban esparcidos, así como polvo y nosotros nos metimos ahí y bendito sea ese negocio con el aire prendido todos en el suelo, niños de 4 y de 6 años, todos estábamos ahí tirados, nos convidábamos sin levantarnos una botella de dos litros de agua”.

“Es algo espantoso, horrible, que yo creo que en Irak en los países árabes donde hay guerra se quedan muy abajo en comparación a lo que vivimos con más de 15 minutos de disparos de tanta metralleta y no podernos mover de ahí y cuando estaba terminando nosotros que nos dijeron ya están circulando carros y ya pueden ir saliendo pero en grupo del negocio, abrazamos a los dueños del negocio todos. Señoras dándoles besos, por habernos refugiado y dijimos todos que íbamos a volver para darles otros abrazos y bendito ese negocio por lo tanto volvimos a nacer porque en cada esquina por puños juntábamos de los casquillos de las balas, juntamos por la escuela de medicina por puños, camiones incendiados que agarraron para tapar las calles, camiones de la basura también, góndolas grandotas también las taparon y ver tanto muerto también en el río Humaya, que el Ejército siguiéndolos por adentro del río con los helicópteros, algo que nunca pensé ver en mi vida eso, fue horrible”.

Juan envió fotos de casquillos que juntó en el camino rumbo a su casa pues no había servicio de transporte. Tenía miedo de más balaceras, cuando iba caminando por Soriana Universitarios.

“Les mando una imagen de las balas que junté rumbo a mi casa, rodeando colonias lejos con el miedo de que se podía suscitar otra vez la balacera, las metralletas, cuando venía por la Soriana ahí otra vez, los combates y luego esos torpedos o bazukas y muchas armas y tanto contestando como repeliendo y luego ver tirada tanta gente muerta, ver militares y también las gentes estas, algo horrible feo dantesco es una cosa que no concibe el ser humano muy fuerte esto lo que estamos viviendo. Eran militares y tengo entendido que varias de las gentes contrarias procuraron vestirse de marinos y de soldados para confundir y para que el ataque les fuera más favorable a ellos, los soldados que nos estaban evacuando les preguntamos y estos son militares y dijeron no son de los que venían con ellos, venían disfrazados con nuestro uniforme, caminen, caminen, circulen, circulen”.

En esta zona de Soriana el testigo señala que había casquillos que se podían juntar por puños, todos los negocios llenos de balas, mientras que muchas personas se resguardaron en la tienda Coppel de este sector y en Soriana. La gente se veía en las calles caminando intentando regresar a sus hogares por Ciudad Universitaria, hacia La Lima, Los Ángeles y otros sectores. Agradeció también el trabajo del Ejército en la evacuación de las familias que quedaron en medio del fuego cruzado.

“Se metió mucha gente a la Coppel, se metió mucha gente a la Soriana, tal parece que querían ir a atacar para allá ellos y se hizo un cordón policial enorme y siguieron ellos dando por el lado ese de Tierra Blanca también pero más el boulevard ese el Sánchez Alonso, los muertos estaban justamente en el entronque de las gasolineras, ahí donde estaban apostados los demás militares, estaban tirados y eso ya no entendí si eran de la Marina de ellos pero los disfrazados supe que estaban adentro del puente, esos sí eran disfrazados, así entendí y no supimos qué suerte corrió un carrito de megacable que estaban las puertas abiertas y justamente en el tiroteo no supe si logró correr o mataron al empleado, se bajó y dejó el carrito con las puertas abiertas, no supe si logró meterse a un negocio de los nuevos ahí un sushi, pero que bárbaro, dantesco algo que que bárbaro para superarlo es muy difícil”.

“Decían los militares váyanse para aquel lado, ya nos evacuaron pero no sea que nos ataquen y ataquen también a los niños, vienen caminando, gracias señores les decíamos a los militares por ayudarnos a evacuar esta área y decían de ser posible den pasos rápidos porque esto se va a poner feo otra vez y cuando ya veníamos por la escuela de medicina se volvió otra vez el ataque en diferentes tonos y todos no podíamos correr y había carros encendidos enfrente de medicina y muchos casquillos donde ya había habido un ataque y por eso habían puesto entre medio esos carros incendiados, los carros de la basura, los de la Coca Cola también y se miraban las humaredas rumbo al centro, es algo que nunca pensé vivir en mi vida, esta evidencia de la violencia pero gracias a dios aquí estamos”.