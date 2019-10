Balacera Culiacán. Sinaloa: AMLO le manda mensaje a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo

Culiacán, Sinaloa, se convirtió en noticia nacional e internacional luego de que se registrarán una serie de balaceras en la ciudad.

Durante la conferencia de prensa el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre la situación que se vivió y vive en Culiacán, Sinaloa.

“A mi me informaron, por la tarde, hoy van a dar el relato sobre los acontecimientos en el tiempo, esto comenzó alrededor de las 15:00 horas, poco más, me informaron de inmediato que se reunieron los integrantes del Gabinete de Seguridad para darle seguimiento a todo este asunto, el Secretario de la Defensa, de La Marina, se concentraron, se reunieron y le dieron seguimiento al problema, tomaron decisiones que yo respaldo, yo avaló, por que se torno muy difícil la situacion y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos y se decidió proteger la vida de las personas, yo estuve de acuerdo con eso, por que no se trata de masacres, eso ya se terminó, no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas, ellos tomaron esa decisión y yo la respalde”.

Durante la conferencia, AMLO, dijo que se trató de un operativo, que llevó acabo el Ejército apartir de una orden de aprehensión. El presidente de México dijo que no se puede apagar el fuego con el fuego, que su Gobierno no quiere la guerra.

“No es sencillo, se dejó avanczar mucho el problema, tenemos que enfrentar dos mafias , la delincuencia de cuello balnco, también dañina que se arraigó y la estamos combatiendo y las bandas de la delincuencia llamada organizada, eso es lo que enfrentamos pero con rectitud, con honestidad, con justicia vamos a garantizar la país y tranquilidad del país", concluyó el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.