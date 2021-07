Bar en Zacatecas colocaba una cámara en el baño de mujeres para espiarlas

Zacatecas.- El colectivo feminista "Resistencia Radical Zacatecas" denunció la forma en la que un bar ubicado en dicha entidad espía a las mujeres que acuden al bar del establecimiento mediante una cámara que se encargaron de ocultar en el techo.

A través de sus redes sociales, el grupo de mujeres expuso que el "Bar Shanno´s", ubicado en la capital de Zacatecas presuntamente habría escondido cámaras en el techo de los baños para mujeres para, de esa forma, espiarlas cuando hacen sus necesidades fisiológicas.

Mediante un comunicado, las féminas exigen a las autoridades competentes del Estado de Zacatecas, especialmente al Ayuntamiento, que se proceda a clausurar dicho negocio donde se venden bebidas alcohólicas.

Aunado a las cámaras ocultas, el colectivo dio a conocer que habían recibido experiencias de mujeres que , de forma anónima, relataron que en el Bar Shanno's había recibido bebidas adulteradas.

Mujer descubre cámara en el baño

De acuerdo con información recogida en medios locales, una mujer descubrió las cámaras de video en el techo tras haber notado una "abertura muy extraña", por lo que al enfocar su vista se dio cuenta que ahí estaba el artefacto para grabar imágenes. Ante el hallazgo, llamó a una amiga y las dos tomaron fotografías.

Al día siguiente, las dos jóvenes habrían acudido al establecimiento para dar aviso a las autoridades policiacas, sin embargo, descubrieron que la cámara ya no se encontraba en el lugar.

Luego de que se diera conocer la presencia de una cámara en el baño del bar, la cuenta de Instagram del establecimiento desapareció.

Después de que Resistencia Radical Zacatecas publicara su denuncia, más mujeres decidieron compartirles sus experiencias en dicho lugar; las cuales iban desde bebidas adulteradas hasta acoso y abuso sexual.

Las féminas contaron que se percataron de que sus bebidas tenían un polvo blanco o una pastilla adentro, lo que suponían les daba el sabor amargo. Señalaron que, tras tomarlas, sentían mareos y confusión.

En una entrevista llevada a cabo por Animal MX, una de las voceras del colectivo reveló que recibió mensajes de ex trabajadoras del bar, quienes le aseguraron que el gerente del lugar, Alejandro Legaspi, tenía conocimiento de dichas practicas y que no solo no hacía nada para evitarlas, sino que las "promovía".

Asegura bar que no se dio cuenta de la presencia de la cámara en el baño

En un comunicado difundido en la cuenta de Facebook del Bar Shannon´s, Legaspi dio a conocer que ya se encuentran haciendo reparaciones en el techo del baño de las mueres y que revisarán el resto de las instalaciones del lugar, asegurando que "nos apena muchísimo no haber tenido conocimiento de esto antes".

En el texto se asegura que están dispuestos a dialogar con Resistencia Radical Zacatecas, aunque hasta el momento no se ha tenido conocimiento que dicha comunicación se haya dado. Además, medios informativos han revelado que el grupo aseguró que no entablarán diálogos con el gerente, y que lo que deberían hacer es "afrontar las consecuencia legales de sus acciones", resaltando que "los delitos no se discuten, se pagan".

