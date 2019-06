Bebé nace en el baño de un hospital de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Una bebé presuntamente nació en el baño de las instalaciones del Hospital Civil de Nuevo Laredo, el día de ayer.

Una mujer quien fue identificada con el nombre de Nancy, se trasladó a dicho hospital ya que presentaba contracciones, sin embargo se dio a conocer que no fue atendida como se debe porque no traía su identificación.

El caso fue denunciado en Facebook por una usuaria identificada como "Pau Cruz", presunta tía de Nancy.

"A mi sobrina en el Hospital Civil no la quisieron atender porque no llevaba la credencial de elector, se alivió en el baño, no nos dan información, el guardía nos sacó muy prepotente", escribió la supuesta tía de la mujer que dio a luz en el baño.

Presuntamente fue hasta que la mujer estaba a punto del alumbramiento en el baño cuando le permitieron el acceso correspondiente el personal del hospital.

Pese al servicio negado hacía la mujer, afortunadamente la bebé se encuentra en excelente estado de salud, nació pesando 3 kilogramos 820 gramos; está en observación.

La niña fue nombrada como Amberly Yamile P.V., nombre escogido por sus padres, Juan Carlos P., y Nancy V.

En las redes sociales circulan fotografías de la recién nacida y de los hechos en donde se muestran los presuntos restos de sangre de Nancy.

El pasado mes de abril una mujer dio a luz en el baño de una de las terminales de Monterrey, se dirigia a su pueblo, Tamazunchale, San Luis Potosí, cuando al entrar al baño se percató que su bebé ya venía en camino.

La mujer que dio a luz se identificó como, Jennifer "N", de 21 años de edad, misma que fue apoyada por cadetes de la Academia Municipal de Monterrey.

Después del alumbramiento la mujer y su bebé fueron trasladadas a un hospital de la localidad a bordo de una ambulancia.

Otro caso similar a los anteriores se registró el 29 de marzo del presente año, pero esta vez un taxi fue el escenario para que naciera un bebé, también en Monterrey.

Una mujer de nombre, Carla Elizabeth se dirigia al hospital, cuando su hijo venía en camino, el chofer la magnitud de dolores que la mujer presentaba decidió parar su marcha y llamar a elementos de rescate.

Al llegar los elementos de Protección Civil de San Pedro se dedicaron a ayudar a la mujer a dar a luz.

Depués del nacimiento del bebé, la mujer y el recién nacido fueron llevados a bordo de un ambulancia al Hospital Universitario.