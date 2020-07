Blanca Villagómez; cocinera tradicional de Michoacán que ha ganado 6 premios

Tzintzuntzan, Michoacán. - En un pequeño local (como lo describe ella) ubicado en Tzintzuntzan, en el estado de Michoacán, Blanca Villagómez implementa cada receta que le enseñó su abuela paterna y su madre desde los 6 años de edad, creando los platillos tradicionales de su región y del estado en general; los cuales le han dado la oportunidad de ganar 6 premios demostrando su talento.

En entrevista con EL DEBATE, la cocinera tradicional Blanca Villagómez, nos compartió los motivos por los cuales se convirtió en una cocinera tan reconocida de México y el mundo, además de los concursos, premios y experiencias que ha tenido a partir de que se involucró en la comida representativa de Michoacán.

Fue en el año del 2010 cuando la comida michoacana obtuvo el reconocimiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, sin embargo, este logro necesitó de mucha investigación de expertos, trabajo de chefs y cocineras, así como de periodistas que trabajaron dandole visivilidad a estos temas.

Desde hace 9 años, Blanca tiene un negocio bajo el nombre de 'Comida Tradicional La Casa de Blanca', en la cual prepara los platillos de la región lacrustre de Michoacán, la cual se asocia al bello Lago de Pátzcuaro y sus nueve islas entre las que resalta Janitzio por su atracción turística a causa de las festividades por el 2 de noviembre, Día de Muertos.

"Una depresión me mandó para este rumbo", contó Blanca, al señalar que fue la muerte de su hermano lo que la llevó a cocinar para superar la situación, a manera de terapia comenzó a realizar platillos y vender cena tradicional para mantenerse ocupada.

Su hermano sería quién tiempo atrás le había pedido que se asociaran para poner un negocio de comida y que la gente conociera el talento de Villagómez, sin embargo, él falleció y esto la inspiró a cumplir los planes que algún día tuvo su hermano.

Blanca Villagómez cuenta que algunos de los platillos más tradicionales de la región son los Churipos, Mole tradicional michoacano, Uchepos, Pato de Anima, Yarata y Conejo estilo Corpus , son de los algunos más representativos.

Señalando que los comerciantes de la región utilizan los productos que se generan dentro de las nueve islas, así como, lo que generan las mismas personas de los municipios aledaños a fin de aprovechar los recursos y preparar con base a eso.

Villagómez comparte que sus clientes saben que en esa cocina hay comida distinta, basada en lo que la tierra ha brindado en esa temporada, y para ellos esta bien, aunque a veces piden platillos especificos que ella intenta realizar para darles su gustito.

Para las cocineras tradicionales los platillos no solo se preparan para comer, todo tiene una razón de ser, un simbolo, una justificación, todo tiene un sentido, desde algo tradicional hasta algo ceremonial, un agradecimiento, una celebración hasta una despedidas de las personas a las que más quieren o a las que acaban de conocer.

Blanca comentó que en su local se preparan platillos con lo que les da la tierra, asimismo, comparté que hay platillos que solo se preparan en ciertas fechas y que la gente debe apartar con tiempo, como el Pato de Anima, el cual solo se prepara el Día de Muertos y debe realizarse una reservación del platillo cerca de 10 días antes.

Esto se repite con el Conejo de Corpus, pues explica la cocinera que tanto el pato como el Conejo deben conseguirse días antes, el primer platillo se prepara con las aves que cazan en Lago de Pátzcuaro y se llama Pato Gallareta, el cual solo tienen permiso de casar del 28 de octubre al 2 de Noviembre, es por eso que se requiere que el pedido se haga con anticipación.

En el caso del Conejo de Corpus, se prepara con el animal de campo y no criado en granja, y este platillo solamente se hace el día de Corpus Christi y curiosamente señala Blanca que los hombres son quieres lo cocinan y realizan todo el procedimiento, pues es "como una manera de dar el diezmo" ya que ellos son quienes se encargan de traer el sustento a casa y son ellos quienes agradecen las bendiciones.

Logros:

Entre algunos de los logros que ha obtenido Villagómez son: 6 premios (2 veces ganadora de Cocineras Tradicionales en Michoacán, el primer concurso al que entró y que se realiza dos veces al año en la capital del estado. Los otros brindados por colaborar con empresas privadas)

También ha participado en Festival Internacional de Gastronomía y Vino Morelia en Boca, el cual se realiza en la capital de Michoacán y tiene como objetivo mostrar la variedad, tradición, costumbres, y la vida de la comida michoacana.

Asimismo, señala que ocinó para los Reyes de Dinamarca y los Principes de España, además de embajadores de diferentes partes del mundo, además de que a su cocina la visitan artistas de distintas partes del mundo, nacionales e internacionales.

Orgullosamente fue portada de National Geographic y ha sido entrevistada por la BBC de Londres, CNN en Español, Telemundo y muchos medios nacionales que han sido atraídos por su trabajo.

También comparte que formó parte del capitulo Carnitas, de la docu serie de Netflix, Las Crónicas de Taco, en el cual se aborda este platillo tan tradicional del estado de Michoacán y que aporta tanto al comida tradicional mexicana.

Señala que en diferentes ocasiones tuvo la oportunidad de trabajar con chef's reconocidos como Enrique Olvera quien ha sido reconocido por su labor en recuperar la comida tradicional y dandole un toque inovador a los platillos mexicanos, así como con Juan Carlos Gaytan, quien ha sido el primer connacional que ha ganado un estrella Michelin, la cual se concidera la presea más valiosa para algún Chef.

Villagómez comentó que al principio si le costó trabajo ascotrumbrarse a todo esto, pues ella nunca imagino que llegaría tan lejos como lo ha hecho, ella solo quería superar su perdida, sin embargo, comparte que la gente que se encontraba a su alrededor, familia y amigos, la impulsaron a adaparse a todo lo que estaba viviendo.

"Al prinicipio si me sentía así como rara con estas personas, yo decía, 'Ay no, yo no', pero la gente que estaba conmigo me impulsava a que lo hiciera", comentó la michoacana.