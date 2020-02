Bloquean agricultores vía de San Fernando, Tamaulipas

San Fernando, Tamaulipas.- Agricultores del Valle de San Fernando bloquearon la Carretera de San Fernando, que conecta norte y centro del estado, para protestar por falta de pagos del Ingreso Objetivo del ciclo anterior.



El bloqueo empezó alrededor de las 9:00 horas, cuando campesinos de la región encabezados por Rogelio Ortiz Moreno, presidente de la Unión Campesina de San Fernando, acompañado de un centenar de productores atravesaron sus camionetas en la vía carretera.

Esta vía de comunicación es el único camino carretero que conecta la capital del estado con la zona norte de Tamaulipas, por lo que los conductores de vehículos ligeros y tractocamiones de carga tuvieron que desviarse por brechas para llegar a su destino.



Ariel Longoria García, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, explicó que los agricultores recurren a estas medidas drásticas para manifestarse por la falta de pago del Programa Ingreso Objetivo del 2018-2019 del Gobierno federal, de la Sader federal.



"Los agricultores siguen presionando, el sector campesino, ejidatarios reclaman el adeudo del Ingreso Objetivo correspondiente al ciclo otoño invierno del 2018-2019, hay una deuda allí, ellos aseguran que son 400 millones", expuso el funcionario estatal.



Desde el año pasado se empezó a dispersar esos pagos, explicó Longoria, desde octubre empezó a pagarles el Gobierno federal, pero al parecer hay lugares en que todavía no se les finiquita.



Es por eso que se están manifestando en las carreteras con bloqueos, esperan que haya alguna solución por parte del Gobierno federal de la sader, y que se haga un compromiso cuando se les vaya a pagar este adeudo



Longoria detalló que como responsable del agro tamaulipeco ha estado en contacto con los representantes de la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno federal gestionando para que se les pague ese recurso.



"Hasta la semana pasada tenían cita con gente de la Sader, al parecer no quedaron en nada al parecer porque se vuelve a bloquear, he estado hablando con la gente de la sader para ver porque no se les ha pagado el ingreso objetivo del año anterior", aseveró.



Longoria recalcó que por gestión estatal no ha quedado, pero en estos días el productor necesita recurso para comprar fertilizante, fumigar o adquirir plaguicidas.



Estamos coadyuvando para que a la brevedad posible se les liquide", exclamó, "ya estamos en el proceso de siembra del ciclo actual y vamos muy adelantados y tienen que hacer trabajos, se ocupa el recurso para poder hacerle frente a la siembra, evitar plagas y que el cultivo se desarrolle favorablemente





Longoria indicó que los agricultores del norte son los que tienen este problema de falta de pago, pero pronto estarán vendiendo la cosecha los del sur, del ciclo primavera-verano y el gobierno federal igualmente en los próximos meses deberá estar pagándoles los estímulos pactados.