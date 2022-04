Bloquean carretera federal 14 en Sonora; protestan contra delegado impuesto

"Dicen que estamos cometiendo un delito, pero pues ni modo, lo que hacen ellos también es delito porque están poniendo a una persona que no queremos", expresó la postulada.

Se quejaron de que las autoridades no han hecho caso a sus reclamos, por lo que decidieron tomar la carretera que conecta a la capital de Sonora con el municipio de Ures.

Los inconformes expresaron que el actual delegado, Vicente Manzo, tiene más de 20 años en el cargo y no ha contribuido con ningún beneficio a la comunidad de San Francisco de Batuc, sino que ha abusado de su poder, por lo que advierten que mantendrán bloqueada la carretera federal que conecta a Hermosillo con Ures.

Raúl Durán Periodista

