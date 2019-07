Bloquearán productores vías en 21 entidades

Ciudad de México.-Tras la negativa del Gobierno federal a sus peticiones, productores agrícolas confirmaron que mañana, a partir de las 8:00 horas, bloquearán con al menos 50 mil personas las vías federales de 21 estados.

Los inconformes anunciaron este martes la decisión tras la respuesta que les dio el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, en una reunión.

De acuerdo con los productores, el desmantelamiento de las oficinas centrales de la Sader y sus coordinaciones estatales, así como la falta de recursos etiquetados para el 2019, han sido algunos de los problemas que los motivaron a dar un ultimátum desde el 2 de julio.

Sin embargo, tras el paso de los días, y ante la insistencia de tener un diálogo directo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtieron que ya no habrá marcha atrás en sus bloqueos múltiples, precisó Manuel Guerrero, titular de la Comité Nacional del Sistema Productor Oleaginosas.

En un mensaje, explicó que la respuesta gubernamental fue darle prioridad a los programas sociales pilares.

"Nuestro sector merece respeto y atención, la falta de seriedad, compromiso y respuesta del Gobierno federal no nos deja alternativa, mañana es el día y todos juntos a una misma hora vamos a levantar la voz fuerte y firme con nuestro movimiento", anunció.

Asimismo, José Pérez, representante de cadenas productivas, añadió que en la reunión no hubo ningún funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como se les prometió ayer.

"Llegamos a la reunión, pero no llegó nadie de Hacienda, y eso fue la primera señal de la falta de interés del Ejecutivo", dijo a REFORMA.

"Ofrecieron buscar al Presidente para que nos reciba, sin embargo, no se comprometen a una fecha ni un día, es muy claro el mensaje, al no llegar la persona que nos ofrecieron iba a llegar, pues entendemos que no le interesa".