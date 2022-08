Bloqueos de calles y escuelas destacan en el regreso a clases en Culiacán, Sinaloa

Entre bloqueos de calles y de las mismas escuelas al no contar energía eléctrica, agua potable y suficiente mobiliario arrancó este ciclo escolar 2022-2023.

En la primaria Escudo Nacional en la colonia 5 de febrero los padres de familia colocaron candados en las puertas principales y taparon la entrada junto con los estudiantes, ya que desde hace 1 año tienen el problema de no tener luz y ante esa situación expresaron que no dejarán que sus hijos regresen de forma presencial, ya que no son las condiciones en las que deben tomar las clases.

Además porque durante el año pasado que aceptaron que así ingresarán a las aulas hubo menos de edad que sufrieron golpes de calor y cuadros de deshidratación.

Lo mismo ocurrió en la escuela 5 de febrero en la ampliación Buenos Aires, donde ahí los padres bloquearon la principal vialidad, sin embargo, los niños si iniciaron este ciclo en clases, pero, sin Luz, ni agua potable y exigieron a las autoridades educativas a atender dicha problemática, ya que ellos tiene más 3 años que entregaron toda la documentación para poder que el seguro les responda por los daños.

La directora Ana Karen Suceda de esta primaria señaló que desde el inicio de la pandemia la escuela sufrió vandalismo robándose la subestación eléctrica y las tuberías de agua.

"Es una situación inhumana en la que las niñas y niños están recibiendo las clases, no podemos seguir sin luz y más con estas altas temperaturas en el municipio. Los maestros están en la mejor disposición de atender a los alumnos, sin embargo, con el está problemática no se puede cumplir al 100 por ciento", externó.