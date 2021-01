Bomberos rescatan a animales en incendio de Zapopan, Jalisco; gato recibe oxígeno

Jalisco.- No todos los héroes llevan capa. Los bomberos de Zapopan, Jalisco fueron los encargados de rescatar a diversos animales en medio de un incendio ocurrido en un domicilio particular. El más afectado fue un gato, el cual tuvo que recibir oxigeno tras inhalar grandes cantidades de humo, provocando que en un primer momento el animal no pudiera respirar del todo bien.

Afortunadamente, derivado del siniestro ocurrido en la colonia Villa Belenes del anteriormente mencionado municipio, ninguna persona resultó afectada; el único que sí necesitó asistencia fue un felino negro, al que se le tuvo que proporcionar oxígeno a través de un mecanismo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tras inhalar humo, al felino le tuvieron que proporcionar oxígeno a través de una mascarilla/ Fuente: Twitter @UMPCyBZ

En las redes sociales circuló el video en donde aparece el pequeño animal peludo tendido en una colchoneta mientras se encuentra recibiendo el vital elemento mediante una mascarilla con una manguera conectada a ella.

En la publicación perteneciente al cuerpo de bomberos de Zapopan, se detalla que en el lugar del incendio se encontraban 3 perros, 2 gatos y un perico, los cuales, al estar atrapados, estaban en peligro por la cantidad de humo y el fuego que circulaba en el ambiente, por lo que decididamente podrían haber perdido la vida. Tras ser puestos a salvo, los paramédicos valoraron a cada uno de ellos.

El rescatista informó a los dueños del felino que su mascota les sería de vuelta después de que reaccionara a lo que se le estaba suministrando, puesto que el minimo presentaba dificultades para respirar; luego de unos minutos, el gato empezó a moverse, dando señales de que la medida adoptada por los profesionales estaba funcionado.

Cabe mencionar que el incendió inició en la sala del domicilio, provocando daños a los muebles del lugar y algunos aparatos (una pantalla y una computadora), así como a el árbol navideño colocado por la familia en el lugar. (Familia se queda sin hogar tras un incendio en Matamoros las primeras horas de Año Nuevo)