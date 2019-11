Bonilla afirma heredar deuda de 30 mmdp

Tijuana.-El Gobernador Jaime Bonilla indicó que la deuda del Estado asciende a más de 30 mil millones de pesos.

"Fueron treinta años de corrupción, hasta aquí llegaron los panistas", dijo durante la presentación de su Gabinete esta tarde en el Centro Cultural Tijuana.

"¿A dónde se invirtió (ese dinero)? Esto ni siquiera contempla las asociaciones público privadas, vivimos en estado de shock en finanzas, estos números se los he llevado al Presidente y tiene todo el interés por ayudar", determinó.

Pero así nos están dejando (el Estado), los panistas en 30 años nunca tuvieron una transición, nadie le daba cuentas a la ciudadanía. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe completamente", afirmó.

Bonilla presentó a 15 funcionarios de su Gabinete, 13 de ellos tomaron protesta este viernes.

Bonilla señaló que en el 2012 se entregó Baja California al PAN como moneda de cambio en las elecciones.

"Hay proyectos inconclusos por todas partes, el Issstecali está en una profunda crisis financiera, maestros interinos algunos tienen hasta cuatro años que no les pagan, eso se va a resolver en este mes", apuntó.

Hay cientos de aviadores en Gobierno del Estado, ya la fuerza aérea quisiera tener tantos aviadores", recalcó.

Expuso que el Estado debe mil 200 millones de pesos que el Gobierno federal le envió y fueron desviados.

Además, aseguró que el problema de la Universidad Autónoma de Baja California se resolverá en dos meses.

Al terminar su evento en el Cecut, Bonilla saludará a la población en la explanada del mismo inmueble.

Entre los invitados están Yeidckol Polevnsky, el diputado federal Mario Delegado, el ex priista Francisco Castro Trenti, el ex Alcalde priista Carlos Bustamante Anchondo, y el ex Gobernador priista Xicoténcatl Leyva Mortera.