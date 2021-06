Brenda sintió su muerte y dejó a su bebé con su mamá; fue asesinada y lanzada a un canal

Mexicali.- Brenda Denisse apenas tenía 26 años, era madre de un pequeño niño, lamentablemente ella fue encontrada sin vida en las aguas de un canal de Mexicali, Baja California.

La joven madre desapareció el viernes 4 de junio, antes de salir de su casa dejó a su hijo de cuatro años al cuidado de su mamá, sin que supiera que ese sería el último día que lo vería.

Sus familiares al notar que Brenda Denisse no aparecía decidieron poner una denuncia ante las autoridades, fueron seis días largos en que no pararon de buscarla, en que no perdieron la esperanza de encontrarla con bien.

Lamentablemente el jueves 10 de junio la Brenda Denisse fue encontrada muerta flotando en el agua de de un dren en la colonia Eligio Esquivel, su cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición.

El cuerpo estaba envuelto en bolsas de basura y en una malla de alambre, el o los asesinos le pusieron piedras para que su cuerpo no flotara.

Al lugar de los hechos arribaron elementos policiacos así como peritos, quienes al revisar el cuerpo de la mujer se percataron de que tenía al menos 22 lesiones, 21 de ellas hechas por un arma punzocortante en zonas como el cuello, cara y tórax.

Personal del Servicio Médico Forense de Baja California llevaron el cuerpo a sus instalaciones para hacerle necropsia de ley, la cual arrojó que Brenda intentó defenderse y que la causa de muerte fue una herida en el tórax.

Hasta el momento autoridades no han detenido a nadie, pero ya se abrió una carpeta de investigación para dar con o los presuntos responsables de este asesinato.

