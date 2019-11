Monterrey.- El incremento de la delincuencia en Nuevo León y todo el País se da porque los padres y madres han descuidado a sus familias, sostuvo el Gobernador Jaime Rodríguez.

Al encabezar el tradicional desfile conmemorativo al aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el Mandatario señaló que el siguiente evento de esa dimensión debe ser el de ser mejores padres.

Si la delincuencia avanza es porque nosotros hemos descuidado, como padres y madres, a nuestros hijos

El Bronco también reclamó que la drogadicción invada a los jóvenes del País por la falta de atención de los papás, lo que, aseguró, deriva en la comisión de los delitos.

Bronco responsabiliza a padres por incremento de delincuencia en México/ Reforma

"Este mal solamente se vence si la familia está al pendiente, no hay otra solución", dijo, "no es teniendo un policía en cada esquina, es teniendo un papá todos los días en su casa, teniendo una mamá pendiente de su hijo, a los hermanos hablando con los más pequeños, al cura, al maestro, al doctor, hablando para que nuestros hijos no se vayan por la tentación".

El Gobernador advirtió que los penales de Nuevo León están saturados de jóvenes delincuentes, por lo que se tienen que construir más.

Lamentó que debido a esto, no se pueden destinar mayores recursos a escuelas y hospitales que mejorarían las condiciones de vida en el Estado.