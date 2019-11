Buen Fin 2019: Qué hacer si no respetan una promoción

México.- Hoy comienza oficialmente el Buen Fin 2019, será este viernes, sábado, domingo y el lunes 18 los días cuando algunas empresas tendrán grandes descuentos.

Por lo anterior debes de saber en caso de que no respeten tu promoción o descuento este "Buen Fin", ya que muchas veces el consumidor resulta engañado por publicidad confusa o por promociones que no so validas, por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) da las siguientes recomendaciones.

La Profeco ofrece solucionar para estos días de descuentos quejas exprés de alrededor de 15 minutos si alguna empresa participante incumple con la promoción u oferta.

En caso de llegar a ser víctima del engaño debes de llamar a los teléfonos de Profeco 55-5568-8722 en la Ciudad de México o en el Área Metopolitana, o bien en el resto del país a la línea 01800.468-8722.

Las compras impulsivas no son la mejor alternativa de consumo. Durante #ElBuenFin evalúa tus necesidades y compara precios antes de comprar.



¡Profeco te acompaña!https://t.co/THPs54LeqM pic.twitter.com/jwpTW3IKx6 — Profeco (@Profeco) November 15, 2019

También puedes contactarte vía Internet en @AtenciónProfeco y ProfecoOficial.

Cabe resaltar que se van a instalar 147 módulos de Profeco en distintos puntos del país para atender quejas, así como 323 brigadas móviles con personal de la mencionada dependencia para dar a atención a los consumidores que resulten engañados.