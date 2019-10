Buenas relaciones entre Policía y comunidad generan seguridad: Investigador

Sinaloa.- Con la misión de construir puentes entre comunidades y fuerzas policiales para reconstruir la confianza en las autoridades, Daniel Orth creó el proyecto Building Trust, o Construyendo Confianza, en su traducción al español.

La premisa de este proyecto es que una relación saludable entre la Policía y la ciudadanía es esencial para tener comunidades fuertes, resilientes y pacíficas; tales comunidades son definidas por una cohesión social fuerte en la cual sus miembros confían entre sí y están dispuestos a tomar acción en apoyo al bien común.

En entrevista especial para EL DEBATE en videoconferencia, el investigador Daniel Orth habló desde San Diego, California, sobre la efectividad que han tenido la aplicación de estos programas de intervención comunitaria en su ciudad y de la posibilidad de aplicar medidas similares en el contexto mexicano.

La asociación y el proyecto de Daniel comienzan con la noción de que las fuerzas policiales son más efectivas al proveer seguridad pública cuando cuentan con la confianza de los miembros de la comunidad y cuando su autoridad es vista como legítima.

Orth considera que para contar con legitimidad y confianza en las comunidades, los departamentos de Policía deben establecer relaciones con individuos y organizaciones que puedan servir como intermediarios para fortalecer los lazos entre la Policía y los miembros de la comunidad.

Foto: Cortesía

¿Cómo se reconstruye la confianza?

Para Daniel Orth, uno de los mayores desafíos, uno de los pasos más importantes para construir confianza, es la comunicación, la creación de canales abiertos para la comunicación entre los ciudadanos y las fuerzas del orden público: «puede ser directa en persona o también a través de otras vías, por ejemplo, cuando un departamento de Policía es realmente efectivo al usar las redes sociales para llevar información al público o si cuentan con un procedimiento de quejas que los ciudadanos puedan usar; por supuesto, necesitan confiar y saber que dará resultado», explicó a EL DEBATE.

Oportunidades de comunicación

El investigador considera que la gente común no tiene muchas oportunidades para relacionarse con la Policía, a menos que sea a través de un mecanismo de aplicación de la ley, por lo que, a menos que estén detenidos, esas son a menudo las posibilidades que tiene la mayoría de las personas de encontrarse con un oficial de policía cara a cara. «Obviamente esos encuentros son muy difíciles, te han detenido por algo, estás molesto, estás nervioso, no sabes si vas a obtener una multa o cuánto te va a costar o si has sido víctima de un crimen. Llamar a la Policía, obviamente, es una situación muy traumática y, por lo tanto, ese es un escenario negativo, por lo que una de las cosas que intentamos hacer es crear oportunidades para que las fuerzas del orden y las comunidades se reúnan en situaciones en las que no se trate de un escenario negativo», aseguró Orth.

Aplicación en el contexto mexicano

Mencionó el especialista en construcción de paz que, en términos de lo que podría ser posible en el contexto mexicano para fortalecer estas relaciones, sería trabajar con líderes religiosos, porque, en su experiencia, mayormente ellos tienen la confianza de la gente, la comunidad los conoce y confía en ellos: «si un sacerdote o un pastor dice que tendremos una conversación con estas personas que quieren ayudarnos a mejorar la seguridad en nuestra comunidad, la gente se siente cómoda y hace eso».

En ese orden de ideas, la fundación ha encontrado de gran ayuda a los líderes de cultos religiosos en ayudar a facilitar estos niveles de comunicación entre comunidades y Policía. Afirmó que, como interlocutores confiables, los líderes religiosos se encuentran en una posición única para ayudar a construir y fortalecer las relaciones policía-comunidad.

Tales colaboraciones son una forma de «formación de capital social respaldada por el Estado» que puede ser aprovechada para desarrollar resiliencia comunitaria para prevenir y reducir el crimen, aseguró el profesor de la Universidad de San Diego.

Vigilancia comunitaria

Orth explicó que en Estados Unidos mucha gente habla sobre cómo la Policía no debería ser el único método de seguridad pública en una comunidad, que la comunidad también tiene la responsabilidad de sí misma y de sus miembros de ser activos en la vigilancia: «la seguridad pública no solo debe ser el trabajo del oficial de Policía, sino que la gente también debe desempeñar un papel activo en eso, así que creo que si las comunidades pueden unirse y crear vigilancia comunitaria, eso puede hacer mucho para mantener a esa comunidad más segura», subrayó.

El especialista en paz narró que en San Diego hay un vecindario llamado Broadway Heights en el cual los vecinos se sienten muy orgullosos del hecho de que tienen una tasa de criminalidad muy baja debido a que han creado una asociación de vecindarios muy sólida, con conexiones fuertes: «la comunidad está involucrada en cuidarse mutuamente y moderarse a sí misma, por lo que están muy orgullosos de haber obtenido esa tasa de criminalidad muy baja».

Dijo el profesor de la Universidad de San Diego que las comunidades pueden hacer mucho para vigilarse ellas mismas; la otra cosa que pueden hacer, que es muy valiosa, es que se reúnan para presentar una voz unificada a las fuerzas del orden público en demandas necesarias para mejorar la comunidad y que resultan mucho más efectivas que una o varias llamadas individuales.

Comentó que han tenido oportunidad de medir la efectividad de sus programas a través de consultas comunitarias en las que preguntan sobre la Policía, cómo describen su nivel de confianza en la aplicación de la ley; y en pocas semanas hacen una nueva sesión con la Policía para sentarse juntos a la mesa y conversar.

Después de ese evento les dan la encuesta nuevamente y observan cómo han cambiado esas respuestas. «Muchas personas se sienten más confiadas acerca de la aplicación de la ley una vez que han tenido la oportunidad de reunirse cara a cara con la Policía en un entorno facilitado, por lo que medimos los cambios informados, y las respuestas han sido muy positivas», aseguró.

Trabajando con comunidades hispanas

Daniel Orth afirmó que la comunidad hispana, como cualquier otra, quiere estar segura al final del día: «si podemos decirles que creemos que este programa mejora sus oportunidades para la seguridad de la comunidad, al fortalecer las relaciones con la Policía, creo que las personas son muy receptivas a eso».

Dijo que a veces se tiene un poco de escepticismo porque algunas personas han tenido malas experiencias con la aplicación de la ley, han sido hostigadas por agentes de Policía o, en algunos casos, han llegado a los Estados Unidos de América desde otros países donde se tiene un concepto negativo sobre la aplicación de la ley, «por lo tanto, cuando vamos y les decimos “oye, nos gustaría que se sentaran y conversaran con este oficial de Policía”, algunas veces las personas son un poco reacias a hacerlo, pero al final, si su líder de fe ha dicho que este proceso va a funcionar, es más probable que los miembros estén dispuestos a sentarse en esa mesa», aseguró.

Asociación Construyendo Confianza

Con confianza mutua, la Policía y las comunidades son capaces de trabajar juntas para «coproducir la aplicación de la ley y seguridad». La visión de la asociación Construyendo Confianza es asegurar que, si un líder religioso o de cualquier fe en cualquier lugar en el condado de San Diego quiere trabajar en mejorar las relaciones entre Policía y comunidad, él o ella puedan acceder a los recursos, conocimiento y apoyo necesario para hacerlo.

En este proceso la Asociación Construyendo Confianza está creando ciudadanos comprometidos a trabajar juntos para restaurar y fortalecer la confianza entre Policía y comunidades.

Una relación saludable entre la Policía y el público es esencial para tener comunidades fuertes, resilientes y pacíficas. Aun así, comunidades a lo largo de los Estados Unidos sufren de una ruptura en la confianza entre las fuerzas de la ley y la población a la que sirven.

San Diego no ha sido inmune a estos desafíos, por lo tanto, se ha visto la necesidad urgente de construir la confianza, que es la base para una relación policía-comunidad fuerte y sana.

Los datos

Impunidad en México.- En México existe un 1.14 por ciento de probabilidad de que un delito se denuncie y esclarezca, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad.

Inseguridad.- A nivel nacional, 67.2 por ciento de la población de 18 años considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja a México hoy en día, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

Corrupción.- El 76 por ciento de la población mexicana considera que la Policía de Tránsito es corrupta, de acuerdo con el Inegi.

Cifra negra.- Asciende a 93.2 por ciento la cifra negra de delitos que no se denuncian en México. (Envipe/Inegi).

El perfil

Nombre: Daniel Orth.

Lugar: San Diego, California.

Profesión: Profesor de la Universidad de San Diego en la Facultad Joan B. Kroc de Estudios para la Paz y la Justicia.

Trayectoria: Máster en Derecho y Diplomacia por la Universidad Fletcher School, licenciado en Ciencia Política y Economía por la Universidad de Tulane, en el Instituto Kroc para la Paz y la Justicia, ayuda a diseñar, administrar e implementar programas del instituto, estos incluyen proyectos centrados internacionalmente, como el Programa de Líderes Emergentes de Nepal, y en San Diego, la Asociación Construyendo Confianza.