Burlas hacia mujeres que denuncian acoso o violencia de género, un problema en redes sociales

México.- La violencia de género es un problema que está muy marcado en México, y que gracias a las redes sociales cada ves es más visibilizado y expuesto públicamente a la sociedad; sin embargo, no siempre se apoya a las víctimas que se atreven a hacer público su caso, pues las diversas opiniones e ideologías de los usuarios no siempre son empáticas con el feminismo.

Cada vez que una mujer hace pública en redes sociales una situación que haya vivido de acoso, abuso, o violencia de género, se vuelve tema de discusión, sobre todo si es una figura pública.

Por ejemplicar esto, puede analizarse el caso de la youtuber Nath Campos, quien en días recientes publicó en sus redes que fue víctima de abuso sexual, y tras sus revelaciones hubo comentarios que causaron controversia, tanto de artistas y figuras públicas, como de sus seguidores.

Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar, sin embargo, las críticas y burlas tampoco, pues muchos dudaron de su versión, incluso la culparon de haber provocado la situación.

Y como el caso de esta influencer hay muchos, tanto en México como en otros países. La ideología machista o patriarcal predomina en un gran número de cibernautas que se mofan de los movimientos feministas, aparentemente sin entender el núcleo de este problema en la sociedad.

"Esas no son las formas", "feminazis", "ella lo provocó", "esta ebria", "si no vistiera así no le hubiera pasado", "no me representan", etcétera, son unas pocas de tantas expresiones de usuarios en redes sociales que de alguna manera culpan a las víctimas de violencia de género por lo que vivieron, incluso hasta son blanco de memes que muchos comparten para reírse sin tomar el cuenta el problema que hay detrás.

El actual gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido la libertad de expresión en las redes sociales, y ha asegurado también que su gobierno es feminista.

En días recientes, en ausencia de AMLO en las conferencias mañaneras debido a que enfermó de Covid-19, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha presentado las acciones y resultados para erradicar la violencia de género en el país, así como los feminicidios.

Sánchez Cordero sostiene que el Gobierno de la Cuarta Transformación es feminista, y asegura que "el cambio ha comenzado y no permitiremos que se detenga".

Durante esta administración fue aprobada la Ley Olimpia, que busca frenar y castigar la violencia digital hacia las mujeres, penalizando el acoso y la difusión de imágenes, audios, o videos con contenido sexual sin el consentimiento de las víctimas.

Sin duda esta ley es celebrada por los mexicanos y mexicanas que luchan contra la violencia de género, sin embargo, falta concientización y educación entre la población que aún piensa que las denuncias públicas en redes sociales sobre abuso o violencia de género son motivo de burla o comedia.