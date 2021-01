Buscadoras por la Paz hallan fosa clandestina con cuerpo calcinado en Hermosillo, Sonora

Hermosillo.- Una fosa clandestina con el cuerpo de una persona calcinada fue localizada por el colectivo Buscadoras por la Paz en un predio de la costa de Hermosillo, Sonora.

El hallazgo fue dado a conocer el pasado miércoles 6 de enero a través de la cuenta de Facebook del colectivo de madres buscadoras, que detallaron que al momento de encontrar la fosa todavía estaba encendida, con el cuerpo de una persona incinerándose. (Un total de 16 cadáveres fueron localizados en la fosa clandestina de Tlajomulco, Jalisco)

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el lugar también pudieron encontrar unas esposas y sangre en los alrededores, así como restos de comida y construcciones, indicios de que el lugar había sido abandonado recientemente, por lo que solicitaron apoyo a las autoridades.

Buscadoras por la Paz, conformado por madres que se dedican a buscar a sus hijos desaparecidos, denunciaron desde redes sociales que ni policías municipales, estatales ni ministeriales quisieron hacerse cargo de resguardar la zona, lo que consideraron una injusticia.

Expusieron que los primeros que "se lavaron las manos" fueron los policías municipales: llegaron y dijeron que no les correspondía, por lo que se fueron del lugar; los policías estatales hicieron lo mismo, al igual que los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE).

"El problema es que policía municipal ni policía estatal se hicieron responsables ni se hacen responsables, y se me hace una injusticia que no hagan su trabajo (...) Es lamentable, la verdad, que no se hagan responsables de un trabajo que les corresponde ellos, no se quisieron quedar; acordonaron, pero ellos se fueron, no les interesó más nada", señaló una de las madres buscadoras.

Al cabo de unas horas, fueron elementos de la Guardia Nacional quienes asumieron la tarea de resguardar el área, mientras las madres continuaban en su búsqueda y se llevaban a cabo las dirigencias periciales para intentar rescatar los restos de la víctima, de quien hasta el momento se desconocen identidad y características.

Al llegar los peritos, confirmaron que dentro de la fosa había al menos una persona, con evidencia de ello aún, por lo que lograron extraer los restos cerniendo la tierra, momento en el cual también encontraron decenas de casquillos de bala percutidos.

Ojalá que trabajen más, que actúen más a favor de nosotras que estamos haciendo el trabajo que les corresponde a ellos", puntualizó la integrante de Buscadoras por la Paz.

Apenas el pasado 4 de enero, en una zona apartada del valle de Guaymas, este colectivo y el de Guerreras encontraron los restos triturados de al menos una persona, en lo que el segundo hallazgo del 2021, por lo que este constituye el tercero del año.

Pese a las condiciones adversas para realizar su labor, el colectivo Buscadoras por la Paz persiste en su búsqueda de personas desaparecidas, removiendo la tierra en cada rincón con la esperanza de encontrar a alguno de sus hijos o de alguien más, a fin de que puedan regresar con sus familias.

Desde redes sociales, Buscadoras por la Paz y Buscadoras de la Frontera Nogales hicieron una invitación a la ciudadanía para sumarse a la búsqueda de personas desaparecidas el próximo domingo 10 de enero.