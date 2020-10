Buscan a Daniela Pérez tiene 22 días desaparecida en León, se dirigía a Lagos de Moreno

León, Guanajuato. - Buscan a Daniel Pérez, desde hace 22 días desapareció en León, Guanajuato, señaló a sus familiares que se dirigía hacia la ciudad de Lagos de Moreno en Jalisco, estado vecino, sin embargo, desde entonces su familia no tiene información sobre la joven.

De acuerdo a las redes sociales fue el día 11 de septiembre cuando Daniela Corazón de Lourdes Pérez Peláez de 27 años de edad quien se dirigia a su trabajo ubicado en el municipio vecino Lagos de Moreno, el cual pertenece al estado de Jalisco, señalando que tomó un carro de transporte para ir a su empleo.

Daniela Pérez tiene dos niños, y la última persona que tuvo contacto con la joven fue la mujer que le cuida a sus pequeños, luego de eso su teléfono se apagó y nadie tuvo más información de ella, asimismo, señalan que si llegó a su trabajo, sin embargo, al día siguiente ya no tuvieron información de la joven desaparecida.

De igual manera, señalan que Daniela siempre salía los viernes de la ciudad de León con destino para Lagos de Moreno y regresaba el sábado temprano, sin embargo, esta ocasión ya no regresó pero siempre regresaba, de acuerdo a la información que circula en internet.

También se resalta que uno de las últimas personas que tuvó contacto con ella fue su hermano, a quién le encargó mucho a sus hijos y le pedía que los cuidará mucho así como alguna conversación sobre el trabajo del joven quien se dedica a vender tacos, de acuerdo a los medios locales.

Esos últimos mensajes con su hermano pusieron en alerta a la familia quienes comenzaron a tratar de comunicarse con ella sin tener ninguna respuesta, pues el teléfono señalaba que se encontraba apagado y no respondía, así desde ese día hasta ahora, Daniela no volvió a responder los mensajes, ni las llamadas, y su línea no tiene recepción.

Sus familiares piden a la ciudadanía reportar cualquier información a las autoridades o

Yanette Gamiño al 477 7014408 en caso de que lleguen a saber algo sobre la joven, señalan que no saben nada de ella y que sus pequeños la extrañan pues tienen 22 días sin saber nada de la joven leonesa.