Buscan a Delia Emily, de 17 años desapareció de manera extraña en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Buscan sin descanso a la jovencita Delia Emily Castillo, de 17 años de edad, quien desapareció de una manera muy extraña.

Según medios locales la jovencita fue junto a su familia a una localidad de Hermosillo que se llama San Pedro el Saucito a comer algo, se baja su mamá y los demás familiares de Delia, ella no quiso comer por lo que no se bajó del auto.

Momentos después su familia acabó de comer y al salir del lugar Delia Emily ya no estaba en el automóvil, un caso muy extraño y hasta el momento no saben nada de ella.

Los hechos ocurrieron el 2 de diciembre, la desaparecida es modelo Miss Mundo Teen y embajadora de belleza en concursos internacionales.

"Estoy tratando de comunicarme con sus amigas para saber si Delia les mandó mensaje o si saben algo, porque me han dicho que se mira activa en las redes, pero yo no sé si realmente sea ella, porque ya no contesta llamadas ni mensajes", dijo la madre de Delia Emily, la señora Rosa Isela Castillo al Diario del Yaqui.

La mamá de la ausente puso la denuncia de desaparición en San Pedro y en Hermosillo.

El colectivo de Buscadoras Por la Paz Sonora y sus familiares piden apoyo a la ciudadanía para dar con su paradero.

Fue hasta el día de hoy jueves cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) activó la Alerta Amber por la desaparición de la joven Delia Emily de 17 años, así como el Protocola Alba.

La jovencita desaparecida es de tez blanca, ojos grandes oscuros, cabello largo castaño oscuro, estatura mediana, y de complexión delgada.

Si usted la ha visto o sabe algo de Delia Emily favor de llamar a los números de teléfono 702 303 0380, 66 23 43 44 48 o al 911.