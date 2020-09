Buscan la paz en Chiapas y denuncian a paramilitares

Chiapas.- Ante la incesante violencia en los municipios tzotziles de Chenalhó y Aldama, en el estado de Chiapas, el Centro Nacional de Cultura de Paz AC, en colaboración con DespertarEs, Derechos Humanos AC y el Fisanim (Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México), hace un llamado urgente para que las autoridades desmantelen las redes paramilitares que amenazan las entidades.

Sobre esto, en entrevista para EL DEBATE por Facebook Live, el actor Ariel López Padilla, vocero y embajador del Centro Nacional de Cultura de Paz, compartió la invitación a la ciudadanía a que se sume a esta petición a través de sus firmas para este pronunciamiento, en el que buscan, entre otras cosas, la atención integral y protección a las víctimas de la violencia en Aldama y Chenalhó, Chiapas, especialmente a aquellas que han sufrido el asesinato de algún familiar o han resultado lesionadas (física o emocionalmente) derivado de los ataques terroristas en la región: «Esa necesidad de dar visibilidad al momento que estamos viviendo, la crisis de la pandemia lo agudiza muchísimo más, lo exacerba, y esa exacerbación se traduce en violencia. Hoy, lamentablemente es la comunidad de Chiapas donde se ha vivido un proceso político, desde el EZLN, ha habido un desgaste en los discursos, pero la realidad concreta es que están viviendo una crisis humanitaria», dijo el actor.

De la protesta a la propuesta

Partiendo de que su principal principio es lograr la paz, el Centro Nacional de Cultura de Paz AC no está basado en una actitud pasiva, todo lo contrario: «Es sumar voluntades civiles, institucionales, de organización, a partir de posturas muy claras y firmes dirigidas hacia el diálogo, pues el panorama político se ha ido concentrando en las cuestiones de las luchas por el poder, abandonando un poco su esencia», dijo Ariel López Padilla. Explicó que resolver los problemas de las comunidades es una situación que han enfrentado al menos los últimos setenta años.

A este esfuerzo se suman para lograr un conjunto de agrupaciones, organizaciones y sociedades para hacer sinergia. Destacó que la presidenta de este Centro Nacional es la actriz Vanessa Bauche: «Partimos de cosas muy concretas, de problemáticas. Nosotros, a partir de la Agenda 2030, asumimos un compromiso porque esa fue la propuesta de la ONU, que los ciudadanos nos incorporamos a esa Agenda». En ese sentido, como ciudadanía e instancias ocupadas en la construcción de paz, apelan a las instituciones oficiales y civiles correspondientes para la atención inmediata del Objetivo 16 de la Agenda 2030 de la ONU: paz, justicia e instituciones sólidas; mismo que conforma los 17 Objetivos del Milenio de la ONU, y en la que México suscribe, detalló.

Lograr sensibilizar y visibilizar que la tarea de los creadores no se limita a ser un espectáculo, sino que tiene que ser parte de los cambios y de las propuestas: «Pasar de la protesta a la propuesta para hacer un cambio en el algoritmo», señaló.

Conciencia del respeto

«A partir de concientizar que todo lo que podamos desarrollar como sociedad nace a partir de la no violencia; es decir, de la construcción de la paz, nosotros hemos visualizado que esa materia no se ve en las escuelas, no está inculcada en la sociedad, esa materia, esa conciencia de que el respeto, el diálogo, el disentir te lleva a dialogar, buscar una interpretación distinta al escucharnos los unos a los otros», compartió.

Por ello, López Padilla destacó que su línea de trabajo trata de sumar la diversidad cultural, de ver al individuo a partir de sus derechos humanos, de dimensionar que la solidaridad no es caridad, sino que es un compromiso a partir de todos los seres humanos: «Que tenemos ese deber para poder garantizar un equilibrio social, que es una de las premisas del Centro».

Firmas por la paz

López Padilla hizo un llamado a la población nacional a sumarse al pronunciamiento con más de 440 firmas al momento, entre las que destacan figuras públicas reconocidas, como Julieta Egurrola, Damián Alcázar, Luisa Huertas, Demián Bichir, Sophie Alexander-Katz, Regina Blandón, Roco Pachukote, Daniel Giménez Cacho, entre otras; así como organismos de la sociedad civil y en defensa de los derechos humanos, como la Comisión Ciudadana de los Derechos Humanos del Noroeste AC, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Colectivo Brujas del Mar y Lokal.org, de Barcelona, España.

Llamado por la paz

Si le interesa firmar el pronunciamiento hecho por estas organizaciones para que el Estado intervenga por la paz en las comunidades de Chiapas, ingrese a Pronunciamiento Ciudadano por la Paz en Chiapas