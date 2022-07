Buscan pena mínima de 40 años para feminicidas en Michoacán, máxima de 60

Morelia, Michoacán.- Las penas mínimas para los feminicidas podrían ser de 40 años en prisión, y la máxima de 60 años. Es lo que está buscando el gobernador de Michoacán a través de algunas reformas a la Constitución del estado y del Código Penal.

La iniciativa para la reforma al artículo 94 de la Constitución de Michoacán se presentó el pasado 8 de marzo, como uno de los compromisos que el mandatario dice tener con las mujeres del estado. Aquel día señaló que la iniciativa sería para endurecer las penas para todos los que cometieran un feminicidio.

Hoy en rueda de prensa explicó que el pasado 7 de julio ya se dio la declaratoria de la reforma al artículo 94 y al artículo 31 de la Constitución, con lo que será posible legislar para que las penas puedan aumentarse.

"Esta reforma permite elevar las penas máximas hasta los 60 años, esto abre la puerta definitiva a que podamos ampliar la pena máxima del feminicidio de 50 a 60 años y también al Congreso elevar la pena mínima de feminicidio de 25 a 40 años, es decir mínima 40 máximas 60", señaló Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.

El mandatario el 8 de marzo señaló que esto era un compromiso que había hecho con algunos colectivos feministas del estado, y que de esta manera se estaba cumpliendo con ello.

Otra de las peticiones que se han hecho es que los feminicidas no puedan acceder a los procedimientos abreviados, juicios en donde el acusado acepta su culpabilidad y esto le permite tener penas atenuadas o librarse de los cargos de feminicidio.

Colectivos feministas se manifiestan contra los juicios abreviados en Michoacán / FOTO: Eliza Flores / DEABATE

Como fue el caso de Nilda Rosario Francisco de la Cruz, una joven de 23 años, estudiante de veterinaria, quien estuvo desaparecida y un año después su cuerpo fue localizado en una maleta enterrada en el pueblo de donde era originario su novio, el acusado como responsable pudo acceder al juicio abreviado, librarse del cargo de feminicidio y obtuvo una pena de tan solo 15 años en prisión.

La familia de Nilda se ha pronunciado en contra de los juicios abreviados, quienes han señalado que no sabían lo que representaba este proceso, que no les explicaron con claridad que el culpable no sería acusado de feminicida.

Otra de las familias que ha luchado contra los feminicidas es la de Jessica González Villaseñor, quienes han hecho la propuesta de penas vitalicias para los feminicidas, el pasado 25 de noviembre del 2021, se presentó una iniciativa para que las leyes en el estado puedan ser reformadas y que los feminicidas no puedan salir de prisión mientras estén en vida.

