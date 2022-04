C4 filtra información de policías y por ello son asesinados

León, Guanajuato.- Los constantes asesinatos a policías en el estado de Guanajuato han incrementado en este inicio de año. La secretaría ejecutiva del Sistema de Seguridad en Guanajuato, Sophia Huett López, denunció ante medios de comunicación que se están filtrando datos personales de policías y por ello se han consumado homicidios, denunció que existe fuga de información en los Centros de Comando, Control, Comunicación y Computo (C4).

“Cuando hay fuga de información, incluso corrupción, se pone en manos de los criminales a los policías; se tienen que cerrar más los canales de información”, expresó Sophia Huett López.

La secretaría mencionó que, para el crimen organizado, un policía que hace su trabajo con honor y valentía y no se deja corromper, significa una amenaza, por ello deciden privarlos de la vida.

“Se está filtrando información, no sólo a los medios de comunicación, que sería la menos sensible sino a otro tipo de personas, con otro tipo de intereses y ellos pueden privar de la vida a las personas. La ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su reglamentación lo especifica muy claramente: un integrante de una corporación no puede compartir información a quien no tiene derecho a ella, pero eso es lo que se está haciendo", mencionó Huett López.

La secretaría Huett López comentó que ya es momento de que se deje de ver en las instituciones de seguridad y en la sociedad a los policías, como: “elementos”, porque de esa manera se tiene la idea de que son reemplazables, lo que se tiene que hacer es apreciarlos como personas y brindarles la seguridad de que, si están recibiendo amenazas de parte del crimen organizado por hacer su trabajo dignamente, la institución de seguridad les brinda esa confianza de denunciar el acto y resguardarlos ofreciéndoles mayor seguridad.

Huett López, comentó que se hará próximamente una depuración en los C4, debido a que no solamente los policías deben aprobar exámenes de confianza sino también los puestos administrativos en dependencias de seguridad, deberán someterse a pruebas.

“Puede haber policías que están siendo presionados, incluso por el crimen organizado, para corromperlos, por ello debe haber una comunicación con aquellos policías que se sientan en riesgo para que denuncien. Un policía que se corrompe nunca acaba bien”, expresó Sophía Huett López.

La secretaría indicó que urge que se mejoren las medidas de protección para policías y que deben de implementarse en los 46 municipios de la entidad, una de las medidas especiales que sugirió López es que se les permita portar un arma después del término de su horario laboral, esto porque los criminales tienen bien estudiada una estrategia de ataque en la que los elementos de seguridad se encuentran desprotegidos.

“Hay un trabajo de los criminales a esperar a que no estén uniformados y no estén armados para cometer los homicidios”, manifestó.

Otra de las ideas que compartió ante medios de comunicación, fue que si los policías declaran temer por su vida o se sienten amenazados se les puede añadir una escolta para salvaguardar su bienestar. Insistió en que serán las autoridades las que protejan a los policías porque ese es su deber, las disputas delincuenciales suceden porque el trabajo honorable le resulta incómodo al crimen, pero son las autoridades quienes deben demostrar el compromiso hacia los policías que lo demuestran diariamente hacia la ciudadanía.