CECyTEM inicia huelga en 93 escuelas de Michoacán; Morena no cumplió con pagos y equipos básicos

Morelia, Michoacán.- En huelga se han declarado hoy los docentes, personal administrativo y de servicios de los 93 planteles educativos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM), quienes reclaman al gobierno del estado y al federal el pago de salarios, prestaciones básica y hasta equipo básico para ejercer la docencia.

Silvano Rentería Patiño, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (SUTCECYTEM), explicó en rueda de prensa que son más de 21 mil alumnos los que se verán afectados con estas medidas drásticas que han tenido que tomar, sin embargo, dicen han sido los incumplimientos de los gobiernos de Morena, tanto el estatal como el federal, y el desinterés del director general del CECyTEM, Víctor Manuel Báez Ceja, lo que los orilló a la huelga.

"El día de hoy hicimos valer nuestro derecho, la única herramienta que tenemos, legal, para poder exigir a las autoridades, al patrón, de más prestaciones, mejores condiciones laborales para nuestros trabajadores", explicó Rentería Patiño.

De acuerdo con el líder sindical, fue desde el pasado 4 de noviembre del 2021 que se emplazó a huelga al patrón, sin embargo, muy poco interés y respuesta fue la que se le dio a las 69 propuestas que le hicieron, incluso reclamaron que a varias de las reuniones de trabajo sostenidas ni siquiera asistió el director general Víctor Manuel Báez Ceja.

"Hay cero ofrecimiento económico, de 69 cambios o propuestas a nuestras condiciones de trabajo solamente 25 se están aceptando... entonces no hay un ofrecimiento claro... no ha habido esa voluntad de las autoridades a pesar de las mesas de trabajo que hemos tenidos, no le vemos interés al patrón, al director general, Víctor Manuel Báez Ceja... Se tuvieron varias reuniones de trabajo en la cual no logramos llegamos a un acuerdo, a un término... y por lo tanto el día de hoy decidimos estallar a huelga", dijo Silvano Rentería Patiño.

Plantel del CECyTEM de Morelia.

Asimismo, puntualizó que son 93 centros educativos del CECyTEM (34 escolarizados y 59 del Cemsad) y una dirección general en las que hoy, en punto de las 7:00 horas, "se levantaron las banderas roginegras", que distinguen toda huelga laboral. Hecho que se ha mostrado a través de las redes sociales del SUTCECYTEM en donde se han colocado fotografías de los diversos planteles educativos cerrados.

Al ser cuestionados sobre las promesas que en campaña política hizo el hoy gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el líder sindical dijo que la actual administración ya tuvo tiempo suficiente para poner un alto a los problemas de las deudas salariales y no han hecho nada.

"No soluciona, no resuelve... con la 4T se viene abajo la esperanza que teníamos, es una desilusión... tuvieron mucha oportunidad de hacerlo, pero el poco interés los califica como una administración complicada", lamentó.

Entre las peticiones que el personal docente, administrativo y de servicios han hecho resaltan desde equipos básicos para desarrollar las actividades educativas, por ejemplo los laboratoristas solicitan equipos de protección (batas, botas, gafas). En el aspecto administrativo resaltan que faltan pago salarial desde enero, piden se les mejoren las prestaciones de los trabajadores y que además se entreguen plazas y se permita la promoción de los 2 mil 500 empleados.

"Creemos firmemente que tenemos el derecho de contar con un salario y prestaciones dignas e iguales a otros subsistemas de Educación Media Superior, pues actualmente no se nos ha reconocido nuestro esfuerzo diario, por eso solicitamos a las autoridades respuesta inmediata a nuestras peticiones", añadió el SUTCECYTEM en un comunicado oficial.

Plantel del CECyTEM Maravatío.

Finalmente, Silvano Rentería Patiño dijo que entiende la inconformidad de algunos padres de familia sobre que las clases se vean afectadas, sin embargo, aclaran "esta es una afectación que nosotros no provocamos, les dimos (a las autoridades) todas las garantías, las facilidades, de que pudiéramos resolverlo antes. Ellos son los que están afectando a los más de 21 mil alumnos... nosotros estamos como docentes y administrativos en toda disposición de trabajar pero nos orillaron a suspender las labores… Y vamos a continuar el tiempo que sea necesario", concluyeron.