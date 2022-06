CFE suspende energía eléctrica en zonas de la península de Yucatán

Mérida, Yucatán.- Ciudadanos de la ciudad de Mérida, Yucatán, han reportado falta de energía eléctrica toda esta mañana. Sin embargo, no se trata de un apagón normal, sino a una suspensión en el servicio debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de la península de Yucatán.

Así lo informó ayer la División Peninsular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La suspensión en el servicio se anunció para sectores del estado de Yucatán y también de Quintana Roo. Entre las zonas afectadas estarían las siguientes:

Zonas de Dzilam González, Yucatán, de 09:00 a 14:00 horas

Zonas de Tulúm, Quintana Roo, de 09:00 a 14:00 horas

Zonas de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, de 08:00 a 14:30 horas

Zonas de Calderitas, Quintana Roo, de 09:00 a 15:00 horas

Por tanto, la División Peninsular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aclaró a la ciudadanía que no se trataría de un apagón, sino de labores de mantenimiento.

Sobre otros tipos de reportes de fallas, pidió comunicarse al 071 vía telefónica o redes sociales, en las cuentas de Twitter @CFEmx y @CFE_Contigo, mientras que en Facebook por el portal CFE Nacional.

Tras la suspención de energía eléctrica usuarios afectados hicieron sus denuncias en redes sociales, algunos mencionaron que el aviso les llegó con menos de 24 horas antes, mientras que otros ni se enteraron de que se harían mantenimientos que los dejarían sin luz.

"El aviso llega con menos de 24 horas de anticipación, por lo que es imposible reprganizar actividades, resguardar alimentos y reprogramar nuestro trabajo para que esto no nos afecte, además del daño a los equipos electrónicos que al no tener un oportuno aviso, no se dejan desconectados y estarán con idas y venidas de corriente", comentó una usuaria.

Mientras que otra mencionó que "Sería importante que también lo difundieran en radio y televisión para tomar medidas. En fb solo lo ven los que siguen a la CFE que tampoco creo que alguien los quiera tener como “amigos”.

Posteriormente la Comisión Federal de Electricidad envió un comunicado en el que se menciona que el servicio de energía electrica ya está reestableciendo.