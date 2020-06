COVID deja 10 millones de alumnos de educación básica en rezago

México.- La falta de clases regulares durante esta pandemia impactará fuertemente en el aprendizaje y futuro educativo de al menos 10 millones de niños.

El impacto será mayor en los menores que no cuentan con conexión a internet en sus casas y cuyos padres no tienen una escolaridad suficiente ni disponibilidad de tiempo para acompañarlos.

Esto indica el reporte nacional "Mitigando el impacto de Covid-19 sobre los aprendizajes", de Xaber, una organización de la sociedad civil que promueve evidencias científicas para políticas educativas.

Además de dimensionar el impacto de la falta de escuela presencial, el estudio llama al Estado a mitigar el golpe educativo en cuanto se regularicen las clases.

"Es bueno tener un programa de educación a distancia, es loable, aplaudible, es recomendable, pero no es suficiente", dijo Rafael de Hoyos, Economista Principal de la Unidad de Educación para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, cofundador de Xaber.

"No discuto la calidad y contenidos de Aprende en Casa, pero aunque sea el mejor del mundo, esos 10 millones de chavos en educación básica no se están beneficiando, porque no tienen las condiciones mínimas, y tenemos que empezar a pensar desde ya en políticas compensatorias".

Esta población de "riesgo alto" representa el 40 por ciento de los 25 millones de estudiantes de educación básica en México.

