Cadenas de impunidad rodean a feminicidios en México

Sinaloa.- La impunidad en torno a un feminicidio en México comienza desde que no existe la prevención. Pero la cadena no termina ahí, pues en muchos casos sigue con las inconsistencias en las pesquisas de los feminicidas, la recopilación de pruebas; y las carpetas de investigación, que suelen estar entorpecidas por la falta de un trabajo correcto de parte de la autoridad. Lo anterior, de acuerdo con expertas jurídicas y de abogacía entrevistadas por EL DEBATE.

Por lo menos durante enero del 2020, las cifras del último reporte del Secretariado Ejecutivo revelan que se registraron 72 presuntos delitos de feminicidio, siendo Nuevo León, Puebla y Sinaloa los primeros tres estados con mayor incidencia. Además, detalla que Culiacán fue el municipio que registró el mayor número de presuntos feminicidios en el país, con cuatro casos.

Impunidad en los casos

Ángela Guerrero, oficial senior del área de políticas públicas en Equis Justicia para las Mujeres, organización que promueve nuevas formas de abordar la violencia de género y la no discriminación, señaló en entrevista para EL DEBATE que los feminicidios en el país y la saña con la que se han cometido los asesinatos de forma escalonada en los últimos años son el reflejo de un contexto de violencia, de impunidad y de una afectación total del Estado de derecho.

Además, agregó que han cambiado las formas de la violencia intrafamiliar, la violencia hacia las mujeres y los asesinatos: «En uno de nuestros informes de lo que encontramos fue que ahora el patrón no nada más es en casa, sino en los espacios públicos. Estos niveles de violencia en general por el crimen organizado nos llevó a tal punto en que esos casos atroces ahora apuntan también a las mujeres. No nada más es matar a alguien, sino mostrar con toda saña que es por ser mujer», aseveró.

La oficial senior del área de políticas públicas en Equis mencionó que el acceso a la justicia, en este caso, debe ser diferenciado entre mujeres y hombres, al considerar que no es lo mismo la violencia que se genera entre los hombres a la violencia que se genera en las mujeres.

A su vez, lamentó que no exista un seguimiento puntual por parte del Gobierno, tanto del anterior como del actual, que pueda decir que está garantizada la justicia y el acceso a las mujeres.

Asimismo, Ángela Guerrero sostuvo que solamente se atiende cierto tipo de violencia, los presupuestos han sido reducidos, y los jueces no han trabajado en mejorar la manera en la que se juzga desde una perspectiva de género: «Mientras no entendamos que la justicia también tiene que tener cara de mujer, no podemos hablar de una política de estado que garantice la seguridad para la mujer», apuntó.

Para EL DEBATE, mencionó que, aunque pareciera que la impunidad para los casos de feminicidios únicamente se da en el momento en el que una mujer va al Ministerio Público, denuncia y el hombre acusado desaparece o se pone de acuerdo con un juez para no recibir una sentencia, en realidad consideró que esa impunidad inicia desde el momento en que no hay prevención.

En el pensamiento legislativo —dijo— se ha instalado la idea de que para combatir la impunidad es necesario incrementar las penas, cuando lo que se ve en todos los estudios es que no existe una relación directa entre un aumento de pena y una disminución de la impunidad o en determinado delito: «Es una puerta falsa», sostuvo.

Investigaciones a medias

Ana Aguilar, experta en derecho, indicó que en México siempre ha existido un problema con la etapa de investigación, y el feminicidio no es un fenómeno ajeno a esto.

De hecho, indicó que desde que México fue condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, una de las principales condenas hacia el Estado mexicano era la falta de debida dirigencia de las investigaciones; es decir, que las fiscalías no hacían bien su trabajo, no agotaban líneas de investigación o generaban demasiadas líneas de investigación que no llevaban a ningún lado: «Hasta la fecha, esa condena del Estado mexicano o esa sentencia no se ha cumplido cabalmente», sostuvo.

Aunque reconoció que ha tenido otros efectos, como crear el tipo penal de feminicidio, que básicamente obliga a que las autoridades tengan un lente distinto para observar los hechos de una muerte violenta de una mujer, se sigue viendo que en las investigaciones no se llevan a cabo de manera adecuada, que no existe personal perfectamente capacitado para tener perspectiva de género y de derechos humanos para las pesquisas; que las investigaciones están mal hechas, que muchas veces ni siquiera hay cadena de custodia o que no se hace lo básico, lamentó Aguilar: «Desde que las policías se topan con las escenas de los crímenes se empieza mal, y no se llevan a cabo los actos que debería hacer en los casos cuando una mujer es asesinada».

En ese panorama, indicó que observan muchos problemas en las investigaciones, y como consecuencia no se integran adecuadamente los registros en las carpetas, y es muy difícil acreditar en un juicio frente un juez, porque precisamente faltan elementos para acreditar los feminicidios: «No porque el tipo penal no lo pueda acreditar, sino porque las autoridades no hacen bien la investigación», concluyó.